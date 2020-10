El BRITÁNICO presenta “Estar”

El BRITÁNICO presenta su tercera obra virtual “Estar”, obra escrita y dirigida por Jorge Castro y protagonizada por Lizet Chávez. “Estar” es una obra de amor, distancia y revelaciones. Es una propuesta intimista desde la forma en que se ha planteado la dramaturgia, la convención de la ficción y el estilo de actuación. Ha supuesto una exploración a profundidad del naturalismo.

Jorge Castro, director de la obra nos comenta: “El reto de la puesta en escena online para mí está en descubrirle su singular potencial al formato, hallar algo que este soporte permita y potencie, explorar sus posibilidades. Y la forma en que yo lo he intentado, pasa por explotar el nivel de intimidad que este canal permite, partiendo de la privacidad con que ocurre el encuentro entre el espectador y la obra. Sobre esa base, hemos buscado implicar al espectador como si fuese “el otro personaje”, vivo, aunque silente, al que el personaje en pantalla se dirige todo el tiempo, de tú a tú.”

SINOPSIS DE LA OBRA

Ella y él viven en países distintos. Llevan mucho más tiempo del imaginado sin que la apertura de sus fronteras coincida y puedan encontrarse. Hasta que, por fin, ahora, parece que esto ocurrirá. No saben cuánto dure abierto ese umbral. Si alguno cruza hacia el otro lado, puede que luego no pueda retornar. Pero si ninguno lo atraviesa, ¿tal vez se cierre de nuevo y no se vuelva a abrir más?

Hoy solo buscan vencer la distancia e imaginar que pueden tocarse a través de la pantalla. Deseo, anhelo y extrañeza se confunden. Y lo que comienza como un desnudamiento del cuerpo termina siendo un desnudamiento de algo más. Algo que ella hoy se atreve a abrir. Fecha: 24 y 30 de octubre, 07 y 14 de noviembre. Horario: 9:00 p.m. Precio: 20 soles. Entradas a la venta y streaming por Joinnus.