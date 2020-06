El atraso del Chelsea al Liverpool

Tomado del Diario El Tiempo de Colombia

A 30 años del Mundial de Italia 90 y a 25 de su famoso gol de tiro libre a Ríver Plate en la semifinal de la Copa Libertadores, René Higuita volvió a recordar los momentos que marcaron su vida y su carrera, entre ellos, el paso por la cárcel y su relación con Pablo Escobar Gaviria. En una entrevista en el programa 90 minutos de fútbol, de Fox Sports, Higuita no se guardó nada: acá, lo más importante:

La relación con Pablo Escobar. “Yo soy amigo de todos. El hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no quiere decir que sea narcotraficante. Cuando uno se vuelve público da esa posibilidad a los enemigos de que lo vuelvan a uno mierda. Yo, siendo un niño, cuando Pablo Escobar iluminaba las canchas, cómo no agradecer eso si no había. Y a la gente se le olvida que Pablo Escobar también fue un congresista”.

La visita en ‘La Catedral’. “Cuando ya empieza esa persecución con Pablo Escobar empiezan a agarrar a todos sus amigos. Yo no era ni amigo de Pablo Escobar, la misma gente me volvió amigo cuando yo fui a visitarlo a La Catedral”.

El paso por la cárcel. “A mí me dicen: ‘Entrégueme a Pablo Escobar y usted no tiene delito’. A mí se me vino el mundo encima, me montaron en un helicóptero, otro me escoltaba, me llevaron a Bogotá, que esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante”.

La muerte de Andrés Escobar. “Yo vivía cerca, en El Poblado, más o menos a cinco minutos de donde pasó lo de Andrés. Escuchamos los tiros desde la casa, pero no nos imaginamos que era Andrés. Yo tuve que ir a la morgue a verlo. La invitación es que si recordamos a Andrés, no puede estar la vida de por medio por un resultado de fútbol. Andrés, después de muerto y con esa calidad humana, nos sigue dejando esa enseñanza: rechazar a los vándalos del fútbol”.

Arquero goleador. “Ojalá hubiera hecho goles de cabeza. El sueño mío era hacer un gol en movimiento, salir desde el arco, y varias veces lo intenté, pero los goles que hice fueron de penalti o de tiro libre”.

El recuerdo de cuando eliminaron a River. “Casi no salimos el día que sacamos a River, con Burgos en el arco, que le hice gol en Medellín. Nos fuimos a los penaltis. Recuerdo como anécdota que cuando voy a cobrar, vi ese arco gigante. Burgos se daba golpes en el pecho y decía ‘ahora me toca a mí’. Yo todo asustado, todo cagado, no veía el ángulo, entonces se lo tiré suavecito al centro. ¡Qué cantidad de críticas! Me decían que yo era un irresponsable, pero yo dentro de mí decía ‘pero efectivo, pero efectivo’ ”.

La comparación con José Luis Chilavert. “Nosotros empezamos por allá en Asunción, en el Suramericano Juvenil del 85. También empezaba Taffarel, los brasileños fueron los campeones, nosotros fuimos terceros. Creo que yo empecé con los penaltis, los goles. Después empezó Chilavert y me pasó, y luego nos pasó Rogerio Ceni. Después hubo un conflicto en Alemania: dijo que él era el más goleador, pero el premio me lo dieron a mí”.

El legado de Pékerman. “Yo pienso que uno en la vida tiene que ser agradecido y yo vivo agradecido con lo que nos dejó Pékerman, con lo que hizo Pékerman, con el trabajo que realizó, esta camada debe estar mucho más agradecida porque no es fácil hacer parte de una Selección Colombia habiendo tanto talento”.