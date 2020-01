El acto contra Arbizu fue un ataque racista

El acto del candidato al Congreso de Solidaridad Nacional, Mario Bryce, en contra del postulante de Juntos por el Perú, Julio Arbizu, no solo es un ataque racista, sino también a lo que representa su rol de exprocurador en la lucha contra la corrupción, sostuvo la psicoterapeuta Carmen González.

“Lo interesante [en el acto contra Julio Arbizu] es la cantidad de personas públicas que salen a justificar a Mario Bryce. Eso es importante y denota la polarización tremenda en este momento, donde hay determinadas personas que están defendiendo todo lo que significa la corrupción, el poder que había en el Congreso y los que de alguna manera queremos cambiar esto”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, sí es un acto que ha sido preparado y es un acto que trata de descalificar a Julio Arbizu, no solo por un problema racista, sino por lo que él significa. Estamos hablando de un exprocurador que está permanentemente luchando contra la corrupción. Entonces, no es solo un ataque racista, sino también a lo que significa Julio Arbizu”, subrayó.

SON NARCISISTAS

En otro momento, la psicoterapeuta lamentó que en Solidaridad Nacional no haya tenido capacidad de reconocer lo que la población critica. Dijo que ellos se encuentran en una actitud narcisista y que les cuesta reconocer la situación en la que se encuentran.

“[Solidaridad Nacional] no tiene ninguna capacidad para reconocer lo que la población le crítica. Ellos actúan como si no hubiera público. Ellos actúan, me parece, sin reconocer. No sé porqué están empoderados, porque a Rosa Bartra se le siente muy empoderada, como si tuviera todas las de ganar, como si estuviera sola, como si no reconociera que está en un escenario donde han sido criticados, han sido defenestrados”, detalló.

“Yo creo que en Solidaridad Nacionalidad hay una actitud tan narcisista que les cuesta reconocer en la situación en la que se encuentran, o sea no tienen ninguna capacidad para darse cuenta de la realidad. Es como que han perdido realidad”, acotó.