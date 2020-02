El 5 de febrero de 1975: El ARE y la dirigencia del PAP

El “Febrerazo” o “Limazo” es el nombre con que se conoce la Huelga de la Guardia Civil (GC) del 5 de febrero de 1975. En este movimiento participaron no sólo los miembros subalternos de la GC, también lo hicieron jóvenes militantes del Partido Aprista Peruano (PAP), quienes en todo momento coordinaron con la dirigencia del partido. El periodista Elmer Olórtegui Ramírez es el autor del libro El Señor de los Incendios, que se sustenta en una larga entrevista al abogado y docente universitario Manuel Alberto García Torres, quien asume que:

“Nuestra participación juvenil en los sucesos del 5 de febrero tuvo un antecedente decisivo. Desde su regreso del exterior en 1969, nuestro jefe y fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre, se había dedicado a una intensa actividad político-partidaria. Fundó y desarrolló una escuela de nuevos líderes, puso en funcionamiento el parlamento universitario y reanudó sus coloquios políticos con la finalidad de capacitar y organizar a los mejores elementos de una nueva generación de apristas que debían tomar las riendas del partido en los años venideros. Me vienen a la memoria los nombres de Pepe Barba, Tito Borea, Mauricio Mulder, Juan Enciso, Óscar Morales, Carlos Roca, Pepe Lucho Delgado, Alan García Pérez, Hilda Urízar, Víctor Polay Campos y otros más. En el país nos quedamos los compañeros que mantuvimos el enfrentamiento con el gobierno militar de Velasco Alvarado. Este último grupo de jóvenes promovió e impulsó el movimiento institucional de la policía que desembocó en los sucesos del 5 de febrero”.

La posición de García Torres es clara. Fueron los jóvenes del PAP -que conformaron la escuela de líderes del propio Haya de la Torre-, los que planificaron y dirigieron el Limazo de 1975. Su posición política antivelasquista los llevó a realizar uno de los levantamientos más violentos y sangrientos ocurridos en la capital en la segunda parte del siglo XX. Además, el propio entrevistado indica que para 1974, él formaba parte de la Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE), organización político-estudiantil que el PAP mantenía en todas las universidades peruanas. Los miembros del ARE elegían al Comando Universitario Aprista (CUA) que coordinaba directamente las acciones con Haya de la Torre. Manuel Alberto García llegó a ocupar el cargo de Secretario de Organización del CUA, con ello, su posición dentro del PAP era de mucha expectativa. Estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) donde era conocido por su radicalismo y lealtad al PAP. Fue esa radicalidad que lo llevó a actuar con violencia en los enfrentamientos internos ocurridos en la UNFV. Sus peleas con los miembros del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) -de orientación marxista-, se producían por controlar los Centros Federados de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Pese a contar con el apoyo partidario, los del ARE-Villarreal jamás lograron expulsar a los estudiantes marxistas. Incluso, en esa peleas, los del ARE pedían “refuerzos” en el local partidario. Desde “Alfonso Ugarte” enviaban a los “búfalos”, delincuentes salidos de los penales y estibadores del puerto, quienes con cadenas, pirulos, cachiporras y armas de fuego, se enfrentaban a los alumnos villarrealinos. A pesar de ello, los del FER se mantuvieron fuertes en la UNFV.

La dirigencia Nacional del PAP siempre ha negado que hayan utilizado la violencia en las universidades peruanas. Roberto Okura de la Cruz, viejo militante aprista, recuerda en su libro Memorias de un Caminante, que en 1960 durante el Segundo Seminario Estudiantil Aprista:

“Por coincidencia, para la víspera de la clausura del seminario, los exapristas, el poeta Alberto Hidalgo, la poetisa Magda Portal y el mayor retirado del ejército Víctor Villanueva, de la mano con los comunistas habían convocado a un mitin en el patio de Derecho de San Marcos. La oportunidad era propicia para poner en práctica uno de los métodos para disolver una concentración antiaprista. Mientras Alberto Valencia con un grupo de seminaristas fueron a La Parada en busca de huevos podridos, los otros se dedicaron a preparar las disuasivas cachiporras…A las ocho de la noche, todos los asistentes al seminario, más de un centenar de universitarios, ingresamos a San Marcos por la puerta de Letras. Un pequeño grupo nos situamos frente al pasadizo de Derecho, en tanto que los restantes rodearon a los manifestantes…Con un certero huevazo lanzado al cuerpo del orador se armó la trifulca. En medio de un desconcierto general se produjo la estampida de comunistas. Villanueva y compañía tuvieron que fugar por los techos”.

Como se puede percibir, la violencia fue el método más utilizado por los militantes del PAP para buscar controlar las universidades. Pero, el gobierno de Velasco puso en jaque al PAP en la UNFV. El rector Humberto Espinoza Uriarte se colocó del lado del gobierno. Los jóvenes del ARE lo atacaban. Lo conocían como “La Moña” o “La Cutra”. La situación estaba al límite. Incluso, Humberto Espinoza fue expulsado del PAP por orden directa de Haya de la Torre. Su apoyo al gobierno militar fue tomado como un acto de traición al PAP por parte del propio líder fundador. Era prácticamente una carta libre que les daba el líder a los jóvenes del ARE. El radicalismo se apoderó de ellos. Sectarismo y violencia será su carta de presentación.

Antes del “Febrerazo”, los subalternos del la GC, realizaron tres manifestaciones públicas de descontento. En agosto de 1974, en algunas comisarías de Lima, los subalternos se negaron a salir a patrullar. Los “líderes” fueron detenidos. Entre noviembre y diciembre de 19174, nuevamente se produjeron paralizaciones en varias comisarías a nivel nacional. La prensa no informó. Los “líderes” fueron detenidos. El descontento crecía. Mientras el gobierno no tenía capacidad de dialogar con los subalternos de la GC. En enero de 1975, la movilización fue mayor. Incluso se repartieron volantes en las zonas cercanas a las comisarías. Ya era público. Un secreto a voces. Lima, la ciudad de los rumores y los chismes, se regocijaba con los hechos, ya sean reales o inventados. Todos opinaban. Todos comentaban. Y el gobierno no escuchaba.

Manuel Alberto García Torres sostiene que fue el oficial GC retirado Augusto Landerer quien aprovechando que estudiaba Derecho en la UNFV, se acercó al líder estudiantil Carlos Belapatiño Rivadeneyra, militante del PAP desde su época escolar. Belapatiño coordinó con García Torres para una reunión clandestina. Además, Víctor Bravo Valqui y Justo Castillo Herencia –líderes del ARE UNFV- apoyaron realizar la reunión.

El 5 de febrero de 1975 fue el día elegido para que los subalternos de la GC se nieguen a salir de las comisarías. Prácticamente las tomaron. Los oficiales fueron retirados. Jóvenes en bivirí y en motos iban y venían por toda la ciudad. Llevaban órdenes, pero también repartían volantes llamando a tomar las calles. Otros llevaban gasolina y llantas viejas para construir barricadas. Minuto a minuto la situación empeoró. En La Victoria se inician los saqueos. Las tiendas de la avenida Aviación son el punto de ataque. Tía y Monterrey son arrasadas. Las disco-tiendas también. La Parada cierra y chocan comerciantes contra delincuentes que aprovechan para delinquir sin impedimento alguno. Los del ARE lograron su objetivo. Como de costumbre, son los delincuentes los primeros en colocarse codo a codo con los del PAP.

Elmer Olórtegui Ramírez señala que:

“La muchachada villarrealina ya está en acción. El gentío interrumpe el tránsito de vehículos, tanto hacia la Plaza San Martín como a la Plaza 2 de Mayo. Es la “hora punta” en el centro de Lima. La manifestación provoca un terrible embotellamiento que paraliza la circulación de vehículos a El Cercado. García, sus ayudantes y protectores, los guardias civiles y Janet Gamarra forman el grupo que dirige la manifestación. Con ellos también va el “Loco Tito” Landerer”.

No cabe duda que el “Limazo” fue organizado y coordinado por los jóvenes del ARE con la finalidad de desestabilizar el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Sentían que contaban con el apoyo pleno de la dirigencia del PAP. Además, recibieron la orden de esconderse. Salir de sus hogares porque con los días serían buscados para ser detenidos y procesados por la asonada.

Pero, García recuerda con tristeza que, pese a la entrega que realizaron los jóvenes militantes del ARE, la dirigencia nacional del PAP negó todo. Publicaron un comunicado donde indicaron que:

“El APRA condena enérgicamente los actos vandálicos perpetrados contra la propiedad pública y privada, que ningún organismo responsable puede alentar o excusar, y que se encuentra en pugna con los derechos humanos y con las normas de democracia social que el partido sustenta”.

Tal como lo hicieron en Trujillo 1932; con los 8 marineros; en 1948, y en otras ocasiones, la dirigencia nacional del PAP se desvinculó con los acontecimientos realizados por los militantes del partido. Y, siempre han utilizado el mismo argumento:

“Rechaza, por falsas y calumniosas, las versiones periodísticas propaladas por los agentes del imperialismo comunista internacional, que atribuyen a nuestro movimiento participación en los repudiables hechos que condenamos”.

Desde 1930, el PAP estaba en busca del poder. El afán por gobernar el país los llevo a realizar acciones de violencia extrema. El asesinato de Luis Sánchez Cerro; de Miró-Quesada (junto a su señora esposa); y de Graña, son sólo tres ejemplos de una larga lista. El “Limazo” o “Febrerazo” no fue sólo una protesta válida de los subalternos de la GC, fue también un proyecto del PAP. Fueron sus militantes más jóvenes los que llevaron a cabo ese acto. Y, como siempre, fueron abandonados a su suerte.

De los 369 subalternos detenidos y procesados por los acontecimientos del 5 de febrero de 1975; fueron 53 los encontrados culpables por la justicia militar. Los encarcelaron. 18 civiles fueron encontrados culpables de realizar actos contra la seguridad del Estado; pero, en 1978 fueron amnistiados. Entre ellos figura Manuel Alfredo García Torres. En 1978, el PAP había ganado las elecciones para la constituyente. En 1978, el Perú era gobernado por el general Francisco Morales-Bermúdez quien depuso a Velasco en agosto de 1975. Casi medio año después del “Limazo” o “Febrerazo”. El gobierno de Velasco Alvarado cayó.

AUGUSTO LOSTAUNAU MOSCOL