Ejecutivo lanza programa de educación escolar a distancia

Una publicación de la BBC ha dado cuenta de la mayor virtud que viene mos­trando el gobierno peruano en la lucha contra el coro­navirus durante las últimas semanas: su determinación para adoptar las medidas que considera necesarias, aún cuando sean interpreta­das como “arriesgadas” por algunos sectores.

A la decisión de paralizar las actividades económicas no esenciales y extender el periodo de aislamiento so­cial obligatorio, el Ejecutivo ha sumado una inversión que coloca al Perú como el país que mayores recursos ha destinado en América Latina para afrontar la crisis sanitaria. Más de US$ 25 mil millones que, de acuerdo con la publicación inglesa, se distribuirán en tres etapas de US$ 8 mil 500 cada una.

“El impacto económico de lo que está sucediendo no tiene precedentes. El plan económico que debemos aplicar, también tiene que ser sin precedentes”, había manifestado la ministra de Economía, María Antonieta Alva, a Cuarto Poder. Días antes, el mismo presidente de la República, Martín Viz­carra, señaló que había que echar mano del tesoro pú­blico para atender las nece­sidades de las familias más vulnerables.

ESPALDA FISCAL PARA UN MOMENTO CRÍTICO

Entre las razones para el alentador paso dado por el Ejecutivo, destaca la capaci­dad de inversión a partir de los ahorros en tres décadas de disciplina fiscal y escaso en­deudamiento, a lo que se suma el prestigio financiero peruano para obtener líneas de crédito internacionales. Para la mi­nistra Alva, los ahorros y los activos del Perú le permiten enfrentar la crisis. “Tenemos la espalda fiscal para tomar me­didas audaces”, afirmó.

“No vamos a escatimar re­cursos en proteger la salud de los peruanos, en contener el coronavirus, y tampoco vamos a escatimar para garantizar la reactivación económica”, aña­dió.

De otro lado, BBC recogió la opinión del expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Jorge Chávez, quien con­sideró que “las finanzas públi­cas del Perú son las más fuertes de América Latina”.

En efecto, según informa­ción de la agencia Reuters, el Perú tiene US$68.044 millones de reservas en el Banco Central y una deuda pública del 27% del PBI, una de las más bajas de América Latina. Además, los bajos índices de inflación y contar con una de las monedas menos volátiles de la región contribuyen a una expectativa optimista ante los efectos de la crisis.

PARA ESO SON LAS RESERVAS

Consultado por el medio inglés, el analista Hugo Ñopo afirmó que el Perú está bien posicionado en términos de reservas y de cifras macro. “Te­nemos espacio para invertir lo que hemos ahorrado durante 30 años de disciplina macro y fiscal. Es ahora cuando esa dis­ciplina está dando sus frutos”, señaló.

El analista consideró que este es el momento de que el gobierno regrese a los ciudada­nos el resultado de esa discipli­na y perseverancia. “Somos los mejor preparados dentro de las limitaciones que tenemos”, agregó.

A criterio de Chávez, para situaciones como la actual crisis sanitaria es que se acu­mulan las reservas, “para que cuando haya una emergencia como esta, poder usarlas”. El expresidente del BCR señaló que la economía peruana “va a tener capacidad de reponerse rápidamente, aunque todo va a depender de cuánto demore la cuarentena, que es lo que más impacto negativo tiene”.

ORTODOXA PRAGMÁTICA

Para Roxana Barrantes, pro­fesora de economía en la Pon­tificia Universidad Católica del Perú e investigadora principal del Instituto de Estudios Pe­ruanos, María Antonieta Alva es “una ortodoxa pragmática”. “En este momento de crisis en el que estamos, por ejemplo, no tiene problemas para apro­vechar los recursos que Perú ha ahorrado”, dijo Barrantes . “Ella no tiene miedo de implemen­tar medidas que si un gobierno de izquierda las implementara, serían acusadas de ser populis­tas”, indicó a la revista Ameri­cas Quarterly.

Sin embargo, las medidas tomadas por el Ejecutivo debe­rá ser acompañada por una ac­titud ciudadana responsable en el cumplimiento de las medi­das dispuestas para proteger la salud pública. Algo que resulta altamente cuestionable toman­do en cuenta el último reporte comunicado por el presidente Vizcarra. Según lo indicado por el mandatario, solo el lunes fueron intervenidas cerca de 3 mil personas por no acatar el aislamiento social obligatorio.

A nivel nacional, la cifra de detenidos se dispara hasta superar los 36 mil detenidos, siendo las regiones de Piura y Loreto las que registran los niveles más altos de infracciones. Por ello, el presidente recordó que en las regiones de Loreto, Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque se ha dispuesto el toque de queda desde las 16:00 horas, dos horas antes que en el resto del país.

Hay que recordar que los ciudadanos que sin justificación se encuentren en la vía pública en esa franja horaria serán detenidos y dirigidos a una comisaría, además de ser incorporados a la lista de infractores a fin de que el Ministerio Público evalúe realizar las denuncias respectivas.

DÍAS QUE VIENEN SON CRUCIALES

De acuerdo con una proyección realizada por Apoyo, se habría retrasado el ingreso a la zona de contención (aplanamiento de la curva de propagación) recién para la segunda semana de abril. Esto significaría que días antes se incrementaría la curva de propagación, por lo que los días venideros será de vital importancia mantener los mayores cuidados posibles en cuanto al aislamiento social y las medidas de higiene recomendadas.

Si bien el Perú viene reportando niveles de propagación del virus menores a Europa e incluso menores a Brasil, Chile o Ecuador, también es cierto que en la medida de que se realicen mayores cantidades de test de descarte podrían ir identificándose casos que hoy no figuran en las cifras oficiales.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política