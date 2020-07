Ecuador sube precios de los combustibles

Tantos apodos como se pueda imaginar tiene la menstruación, pues socialmente se ha tratado el tema con vergüenza, en secreto, como si fuera algo de otro mundo, creando así mitos y desinformación al respecto.

De hecho, en el mundo hay aproximadamente 5,000 maneras de referirse a la menstruación sin nombrarla, según una encuesta mun­dial realizada por la aplicación de salud femenina Clue.

El tabú de la menstruación permea todas las culturas y estra­tos sociodemográficos, por lo cual con el auge de las redes sociales y hashtags como #periodsareanormal han despertado diferentes programas e iniciativas para visibilizar y deses­tigmatizar este proceso biológico.

Una de esas iniciativas fue ga­nada por Vallivana Gallart, alumna del Máster en Diseño de Packaging e Identidad Visual de la Escuela Su­perior de Diseño, ESDESIGN, gracias a un proyecto denominado Trivia, el cual es un kit diseñado para la primera regla, con el objetivo de nor­malizar un momento “importante y delicado” como es la llegada de la menstruación por primera vez.

Para ilustrar el contexto real en el que nació su proyecto, Gallart con­tó la historia que la hizo reflexionar del por qué decidió emprender la iniciativa, basada en su propia viven­cia. “La primera vez tuve que contarle a mi padre, fue algo incómodo. En la noche, cuando él volvió a casa, fuimos a comprar los implementos necesarios como toallas higiénicas, pero en ese momento me sentía in­cómoda al pasar cerca a la gente, me preguntaba a mí misma si ya me había convertido en una mujer y muchas cosas más, pero realmente seguí siendo una niña en momentos complejos”.

Además, mencionó que las muje­res usan eufemismos para referirse a la menstruación, al final, no usar las palabras adecuadas terminan invisi­bilizándola desde su perspectiva.

