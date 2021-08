Economista es nuevo asesor presidencial

La trabajadora municipal María Sánchez denunció públicamente haber recibido insultos por parte de un ciudadano identificado como Lucas Sánchez Luna cuando realizaba su función como jardinera en un parque ubicado en el distrito de Barranco.

“Estaba trabajando con mis compañeras en el parque La Oroya, a eso de las ocho se me acerca el señor Lucas Sánchez Luna a decirme que como jardinera tenía que trepar a enredaderas que tiene espinas. En ese momento, me intimidé, lo hice, pero no sentí la estabilidad y no pude llegar ahí. El señor me ofendió, dijo que en su país no se veía esta mugre”, comentó la víctima.

“Por eso está Castillo de presidente, porque hay gente como tú que vota por él”, agregó Sánchez Luna en un video en las redes sociales.