Durante el verano aumentan las pulgas y garrapatas

La correcta distribución de los objetos puede ayudar en el progreso y hasta evitar molestias que podrían derivar en enfermedades.

A veces el solo cambio de posición de una cama podría mejorar el proceso de descanso, muchas personas han hallado la calma a muchos males con tan solo hacer ajustes en el hogar, obedeciendo a las reglas del Feng shui, que es uno de los grandes aportes de la cultura China, aplicable en todos los rincones del mundo.

Feng Shui significa viento y agua, es la ciencia del flujo de las energías dentro de un espacio y determina como puede afectar a las personas en su individualidad y en su trato colectivo.

La energía positiva es el “chi” y la negativa el “cha”, ambas hallan su camino de acuerdo a la disposición de las cosas que están al alrededor del ser humano, y enfocándose en la arquitectura y decoración del hogar, hay mucho pan por rebanar.

Por ejemplo, no puede haber espejos que den directamente a la puerta o ventana de la casa, pues eso llama a que el dinero se vaya hacia lo que refleja el espejo: la calle. Otro dato importante es no tener cuadros, imágenes u objetos que representen animales salvajes, tampoco niños ni mujeres llorando.

Si hablamos de la cocina, no debe estar expuesta, pues representa al fuego, y podría generar que integrantes del hogar tengan desacuerdos que deriven en peleas violentas. El baño también debe tener su puerta, así como el inodoro su tapa cerrada cuando no esté en uso.

MÁXIMA ATENCIÓN EN LA HABITACIÓN

En el cuarto no debe haber espejos, menos frente a la cama, pues el reflejo produce que se muevan los líquidos del cuerpo, lo mismo ocurre con los televisores, de no poder reubicarlo a otro lugar, pueden taparlo con una tela o crearle un mueble con puerta. No se debe dormir con el televisor o la luz prendida, para que el cerebro descanse.

La cama debe estar ubicada estratégicamente. La cabecera debe dar hacia una pared estable, nunca hacia una ventana, asimismo, detrás de la pared no debe estar el baño, menos dar justo paralelo a un retrete, esto generaría muchos problemas de salud.

Debajo de la cama, no debe haber cajas o cosas guardadas, menos cajones, eso evitará las contracturas y problemas de columna. En la pared de la cabecera de la cama se debe evitar poner cuadros u objetos religiosos, debe estar libre. Tampoco es aconsejable tener camarotes.

La pateadera de la cama no debe dar hacia la puerta de entrada de la habitación y menos a la del baño. Las mismas reglas aplican en el cuarto de los niños y adolescentes, es recomendable evitar las figuras o imágenes violentas.

Más importante aún es tener cada rincón de la casa limpia, en orden, evitando guardar objetos sin valor, pues una cosa es reciclar y otra es volverse un acumulador.

por: Elizabeth Zamora

@estiloyesoterismo