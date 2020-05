Dúo peruano tocará en plataforma internacional Musikplatz

El Centro Eccles en la Biblioteca Británica y el Hay Festival ahora están recibiendo pro­puestas para el Premio al Escritor 2021.

El premio se otor­ga anualmente a dos proyectos de escritura actuales que se publi­carán en inglés o es­pañol en relación con las Américas (Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe).

Los ganadores re­ciben un premio de £ 20,000, una residencia de investigación de un año en la Biblioteca Británica que incluye membresía completa y acceso único a las colec­ciones de las Américas y al personal de conser­vación, y acceso a la Plataforma del Centro Eccles en Hay Festivals en Gales, México, Perú y Colombia para pro­mover su trabajo pu­blicado.

A través de su resi­dencia en la Biblioteca Británica, los ganado­res tendrán la opor­tunidad de trabajar con el Centro Eccles de Estudios America­nos para desarrollar y facilitar actividades y eventos relacionados con su investigación.

Se han publicado varios libros aclamados por la crítica con el apoyo del Eccles Center y el Pre­mio del escritor del Hay Festival, incluyendo The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alo­ne de Olivia Laing y The Invention of Nature: The Adventures of Alexander von Humboldt, the Lost Héroe of Sciense por An­drea Wulf.

Los ganadores del Premio 2020 son los novelistas nacidos en México Chloe Aridjis y Daniel Saldaña Pa­ris. Ambos escritores conversarán con la tra­ductora Sophie Hughes sobre sus trabajos en progreso como parte del Hay Festival Digital el 29 de mayo.

Información y reser­vas aquí: https://www.hayfestival.com/p-16814-chloe-aridjis-and-daniel-sandana-paris-with-sophie-hughes.aspx.

Las presentaciones para el 2021 Eccles Cen­ter & Hay Festival Writer’s Award se cerrarán el 31 de julio a las 12:00 BST con la lista anunciada el 24 de septiembre.

Para obtener más información sobre la elegibilidad y cómo presentar una solicitud, visite bl.co.uk/writers-award.