Dos formas de aprovechar el arroz para un cutis radiante

Para evitar el contagio del Coronavirus mu­chas personas están optando por hacer del baño una rutina diaria, a esto se suma la temporada de invierno, lo que dará como resultado que el cabe­llo mojado sea el principal enemigo para comba­tir el frio y también podría ser la causa de algún resfrío.

Muchas personas ven como opción rápida el se­cado del cabello, pero a veces sacrificando la salud y el brillo; hay otras soluciones que se deben tomar en cuenta para facilitar un secado rápido y óptimo. Pri­mero, destinar para el cabello una toalla, no pasar la toalla de piel al pelo. Amarrar la toalla al pelo es ideal los primeros veinte minutos, luego, se puede utilizar otra toalla para completar el secado.

Llegó el turno del secador, pero no todos son bue­nos, muchos arrojan aire caliente pero mal distribui­do, para conseguir uno que se adecue a las necesida­des, pueden consutlar algunos videos de influencers o de expertos recomendando modelos de algunas mar­cas conocidas. Cuesta un poco más que las corrientes, pero vale la pena invertir en un buen secador.

Un detalle importante es que no se debe quitar la boquilla al secador, pues no hará que el efecto de secado sea más rápido. El paso crucial, así se use o no el secador, es que deben peinar el cabello constan­temente, para así airearlo. Ayuda mucho utilizar cre­mas para peinar o aceites naturales para completar la rutina, pues hará que el agua restante pueda resbalar y salir más rápido de los cabellos.