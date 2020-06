¿DÓNDE COMPRAR MEGADOSIS DE VITAMINA C ENDOVENOSA?

El tratamiento endovenoso con vitamina C en concentraciones alta ofrece múltiples beneficios para la salud. Estudios han comprobado que mejora y fortalece el sistema inmunológico (defensas del organismo), disminuyendo las alergias. Actúa como anti-edad participando en la producción de colágeno por lo cual mejora los problemas osteoarticulares. Disminuye el estrés, ansiedad, mejora la depresión aumentando los niveles de energía. Ayuda en tratamientos de diabetes e hipertensión arterial enfermedades crónicas y dañinas.

Pero, ¿Se puede comprar la megadosis de vitamina C endovenosa en cualquier lugar y aplicársela? Nuestra recomendación es tener mucho cuidado con los estafadores o comerciantes inescrupulosos que sin ninguna autorización del Ministerio de Salud vienen promocionando la Vitamina C Endovenosa a través de tiendas pequeñas, en incontables sitios web y redes sociales tales como Facebook y Twitter. No vale la pena correr el riesgo de adquirir el producto en lugares NO AUTORIZADOS, que es una práctica cada vez más común y que pone en riesgo tu salud y la de toda la sociedad. Adquirir fármacos a través de cualquier página web o proveedor ilegal, no necesariamente son falsos, también se venden los no autorizados y los retirados por seguridad. Recuerde que la megadosis de vitamina C se debe comprar con receta médica y se debe suministrar vía endovenosa únicamente en lugares autorizados por el Ministerio de Salud (MINSA) que están supervisados bajo inspección, vigilancia y control por parte de SUSALUD. Estos establecimientos están correctamente equipados, tienen un médico colegiado y habilitado, además de licenciadas profesionales quienes tienen la responsabilidad de cuidar la salud de los pacientes.

Vida C es una Institución autorizada por el MINSA como Prestadora de Servicios de salud IPRESS. Contamos con un staff de profesionales altamente calificados y especialistas en la aplicación de vitamina C endovenosa. Nuestros médicos generales (especialistas en tratamientos homeopáticos) brindan a todos nuestros pacientes consultas médicas y evaluaciones periódicas “gratuitas” recomendando la dosificación y frecuencia más adecuada en función a la patología y a la evolución de cada paciente. Los tratamientos no son iguales para pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con cualquier otro tipo de enfermedades o pacientes totalmente sanos que buscan reforzar su sistema inmunológico o su cuidado personal.

