Domingo de Ramos

Parecieron similares juga­das. La diferencia fue la posición de la pelota. En la primera el balón fue para Marcelo. Dani García se anticipó al brasileño, pero al intentar ganarle, lo pisó. El lateral cayó al sueldo, la ju­gada siguió y cuando se detuvo luego de varios segundos, del VAR llamaron al juez para ob­servar la acción que determinó que debía sancionar penal.

Minutos después, se produjo una acción de ataque de Bilbao, la pelota estaba por la izquierda. Raúl García estaba en posición adelantad esperando el centro. Ramos que seguía al jugador rival, pisó al atacante. Los ju­gadores bilbaínos reclamaron, pero el juez entiendió que la jugada era inválida.

Ramos capitalizó el penal para marcar el gol del triunfo. Real Madrid ganó 1-0 a Athlétic y consolidó su primer lugar a falta de cuatro fechas para el final de la Liga. Todo hace su­poner que los blancos alzarán el trofeo doméstico.

EL PARTIDO

Zidane volvió a cambiar a los extremos. Desde el inicio puso a Asencio por izquierda y Rodrygo por derecha. Pero al igual que en partidos pasados, los punteros no funcionaron como esperaba el técnico madrilista y tuvo que cambiarlos en la segunda parte por Lucas Vásquez y Vinicius. Pero tampoco fueron solución. Como en los últimos partidos del Real, Benzema es el de más alta producción.

En el medio, Modric iba a la izquierda y Valverde a la de­recha, aunque por momentos podían cambiar. Las sociedades por las bandas no eran efecti­vas. Bilbao salió con 4-4-2. Con Williams y Raúl García como delanteros. Pero cuando no tenía el balón, uno de ellos se metía a la volante y el otro a la izquierda.

Si bien el sistema, contenía a Real, tampoco podían generar muchas jugadas de riesgo en el arco enemigo. Por el trámite del partido que estaba para el empate (estaban neutralizados), con el 1-0 en desventaja, por más que puso jugadores más ofensivos, Athlétic ya no consiguió hacer daño.

LAS POLÉMICAS

Por más que incomode a los que no son aficionados del Real, que el juez sancionó penal cuando en principio no se dio cuenta de la falta, lo fue. El VAR, según las reglas, está para eso. Sin embra­go, el tema es la falta de Ramos. Parece involuntario, pero según las reglas es igual falta. Lo otro es la posición adelantada. Según la nueva regla, la posición adelantada no anula una falta

LA REGLA

“Si un jugador que se encuen­tra en posición de fuera de juego se desplaza hacia el balón con la intención de jugarlo y es objeto de una falta antes de jugar o intentar jugar el balón, o disputárselo a un adversario, se penalizará dicha falta por haber cometido antes de la infracción por fuera de juego”.

Alineaciones:

Athletic Bilbao: Simón, Capa, Álvarez (Núñez), Mar­tínez, Berchiche, D. García (Sancet), López (Vesga), Mu­niaín, Córdoba (De Marcos), R. García, Williams (Villalibre).

Real Madrid: Courtois, Car­vajal, Militao, Ramos, Marce­lo, Casemiro, Valverde (Kroos), Modric, Rodrygo (Vázquez), Asensio (Vinicius), Benzema (Jovic).

IVLEV MOSCOSO

Editor Deportes