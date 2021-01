Dictan 9 meses de prisión preventiva contra el Gobernador Regional de Ancash

Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, cuestionó las declaraciones del expresidente Martín Vizcarra respecto al uso de la ivermectina para el tratamiento del coronavirus (COVID-19). A través de las redes sociales indicó que el ahora candidato al Parlamento “jamás creyó en la ciencia”.

“Ya sabemos por qué estamos como estamos: Martín Vizcarra jamás creyó en la ciencia. No sorprende que ahora recomiende tratamientos que no cuentan con respaldo científico para ‘curar’ el COVID. Más que lamentable, es peligroso. Nosotros sí creemos que sin ciencia no hay futuro”, escribió Guzmán en Twitter.