Diario de Bicicleta

Después de la tempestad política llega la resaca (congresal), conjuntamente, un leve descenso en la pegada del Nuevo Coronavirus, nos caen a pedradas las encuestas los que ya empezaron a colocar a sus candidatos favoritos. Hay unos que, no mueven ni un dedo y aparecen arriba, oh. Otro, los eternos candidatos acostumbrados al billete amigo se estancan, y los que se aproximan están en tinieblas. No se preocupen, nosotros también tenemos algunos indicadores que rocían de alcohol 70 esta opaca realidad que nos toca a cabezazos para el 2021. Como si el 2020 no fuera suficiente . Desde los confines de la ciudad se rescataron estas líneas delicadas en su recitar ¡Los Archivos Secretos SUQ llegaron para alegrarnos en medio de esta primavera cachosa! Aguante, mi gente.

Sabía Ud. Que:…Roque Benavides ganaría en las primarias del Apra por una mina de votos.

Sabía Ud. Que:…George Forsyth escribiría realmente su apellido como ‘Forzay’ para que los que no son como él no lo vean rubio.

Sabía Ud. Que:…Julio Guzmán correría para anunciar su candidatura el Día de San Valentín del 2021.

Sabía Ud. Que:…que Richard Swing sería el talón de Aquiles de Daniel Urresti.

Sabía Ud Que:…Keiko intentaría la Presidencia por tercera vez y perdería por tercera vez también.

Sabía Ud. Que:..César Acuña anhela una buena plancha presidencial, pero se planchó el rostro.

Sabía Ud Que:… La izquierda peruana no es unida porque es hundida.

Sabía Ud que: …Nadine Heredia viviría de los brownies de zanahoria.

Sabía Ud. Que: …FREPAP es una proyección del hincha ‘El Israelita’, pero sin carisma.

Sabía Ud. Que:….Acción Popular golpea Palacio porque no tiene timbre (ni líder).

Sabía Ud. Que:…Verónika Mendoza tiene una Glave crisis.

Sabía Ud. Que:…este gobierno no tendrá representantes de cara al 2021 porque los borrará.

Sabía UD que:….la Derecha Bruta y Achorada tiene cara De Soto.

Sabía UD que:….el PPC es un fantasma de los ochentas.

