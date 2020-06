Di María pega duro

El jugador argentino Ángel Di María, no pudo ocultar su frustración, al no haber sido convocado por el técnico de la Selección Lionel Scaloni, para los últimos partidos que disputó la Albiceleste. Aseguró que tuvo una buena campaña en el París Saint Germain (PSG) y debió ser llamado.

“Acabo de terminar una excelente temporada y no me llamaron ni una vez. Yo siempre estoy a disposición de mi Selección. Esta temporada tenía en mente jugar una última Copa América, pero al ver que en cada convocatoria ni siquiera me llamaban comencé a perder la esperanza”, afirmó Di María al diario L’Equipe.

Pero considera que la paralización por el nuevo coronavirus podría ayudar de cara a la primera fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022.

“Trataré de dar lo máximo en este tiempo para demostrar que puedo ayudar al equipo. No importa si me llaman de titular o de suplente, yo quiero estar allí e intentar ganar algo con mi país”, finalizó Di María.