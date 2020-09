Devuélvanle la tranquilidad al país

El siempre bien informado equipo de investigación de IDL-Reporteros manejaba anoche la versión de que la ponencia de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, sería la de negar la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo pero, al mismo tiempo, elevar el número de votos necesarios para lograr la vacancia de 87 a 104. Según la misma fuente, los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Carlos Ramos estuvieron a favor de otorgar la medida cautelar, mientras que José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero están en contra.

Ocurre, también, según el equipo de IDL-Reporteros, que dirige el periodista Gustavo Gorriti, que el voto dirimente quedaba en manos del magistrado Manuel Miranda, quien tampoco estaría de acuerdo con la medida cautelar solicitada por el presidente Martín Vizcarra, lo cual habría hecho tomar la decisión a Marianella Ledesma de rechazar en su ponencia la medida cautelar, pero estableciendo en 104 el número de votos para la aprobación de la vacancia presidencial, en vez de los 87 que se requieren actualmente.

Siendo así, al presidente Martín Vizcarra no le quedaría otra que asistir a la sesión para ejercer su derecho a defensa. No obstante, hay audios que parecería no tienen un ápice de veracidad y que más bien estarían hechos pensando en levantar el morbo de mucha gente. Por eso, al parecer, el presidente preferiría no exponer a eso su alta investidura, pero a como están llegando las cosas a estas alturas debería ejercer personalmente su derecho a defensa. La ponencia La ponencia será debatida esta mañana a partir de las 9:30 am y podrá sufrir cambios en la discusión de acuerdo con las nuevas circunstancias.

Para muestra basta un botón. El propio Ministerio Público ha publicado resoluciones que demuestran que el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato ejerció funciones en la Fiscalía provincial en Moquegua antes de que el actual presidente Martín Vizcarra fuera gobernador de la mencionada región. Con ello queda claro que hay audios falsos que están circulando para enlodar a personas probas. Hablando en buen romance, toda denuncia debe ser investigada exhaustivamente, pues cuantas veces partamos de premisas falsas llegaremos también a conclusiones equivocadas. El TC tiene la palabra.

