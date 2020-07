Deterioro en su salud

Michael Schumacher sufrió “un deterio­ro en su estado de salud al sufrir atrofia muscular y osteoporosis”, según detalla el diario británico Daily Mirror.

El multicampeón alemán de Fórmula 1sufrió un grave accidente en 2013 en las pistas de esquí de Meribel, en los alpes franceses, y según el medio inglés su estado de salud se deterioró durante la pandemia de coronavirus.

“La leyenda padece devastadoras com­plicaciones de salud durante el tiempo que está confinado en su cama con atrofia mus­cular e incluso los huesos también se verían afectados al sufrir de osteoporosis”, revela el Daily Mirror.

Días atrás se hicieron eco de una noticia jamás publicada por un blog italiano, so­bre un trasplante de células madre, lo que provocó un curioso impacto informativo en Europa. Pero la operación no fue confirma­da por la familia del alemán que no da a conocer informes sobre el ex piloto.

Es más, el diario inglés The Guardian fue más allá y tildó de “inexacta” la posibilidad de que pueda ser sometido a una cirugía de células madre en estos momentos.

“Si bien la cirugía puede tener lugar en algún momento no se producirá mientras los riesgos de salud vinculados a la enferme­dad que generó la pandemia de coronavirus permanezcan”, aclaró el periódico.

Su esposa Corinna y el equipo médico siempre insistieron que la salud de Schu­macher es un problema familiar y vienen manteniendo silencio sobre los progresos o las alteraciones.