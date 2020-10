Destacan el seguimiento de la ruta de la madera

Vivieron los momentos más dramáticos de sus vidas pero todo tuvo un final feliz. Un joven médico atendió a su propia madre, y colega a la vez, luego de caer afectada por el coronavirus y tras cuatro semanas de estar internada en un hospital fue dada de alta en medio de la alegría de los dos y todo el personal de salud.

La doctora Teresa Cano, de 73 años fue atendida en la villa Mongrut de EsSalud. Ayer fue su alta tras vencer al Covid- 19 pese a su vulnerabilidad. Por momentos, parecía darlo todo por perdido; sin embargo, la fuerza y el amor que le transmitió su hijo, uno de los médicos que la trató, fue fundamental para su completa recuperación.

“Hubo un momento en que casi me dejo morir, mi hijo me dijo que haga un esfuerzo, no te vayas mamá, cómo me quedo acá, junté todas mis fuerzas y dije no puedo irme, vale la pena el esfuerzo. Él estuvo en cada momento, fue mi motor, mi motivo de vida, me apoyó física, emocional y psicológicamente”, sostuvo muy emocionada la doctora Teresa Cano.

UNA EXPERIENCIA DURA

Durante los tres meses de su internamiento, la doctora Cano mejoraba y en otros decaía. Miguel Pineda, su hijo y doctor, estuvo con ella cada instante. Recuerda el primer día cuando la condujo a la villa Mongrut de EsSalud, en el distrito de San Miguel, como si fuese ayer.

“Es bastante difícil. En ese momento me tocó a mí, mi mamá saturaba 88%, decidí pasarla a la unidad de cuidados intermedios, ella es muy fuerte a sus 73 años, pero verla llegar postrada con oxígeno, boca abajo, respirando agitadamente es una experiencia muy dura” recordó el doctor Pineda.

“La Villa EsSalud Mongrut salió finalista en los premios a buenas prácticas en gestión pública 2020. Es un premio ser finalistas para los trabajadores de EsSalud, impulsados por el empuje de la presidenta ejecutiva Fiorella Molinelli quien recorrió todo el país, todas las regiones donde EsSalud tiene establecimientos y donde no había, se habilitó uno, las villas son emblemáticas en el Perú en este año de pandemia” sostuvo la vocera del Seguro Social Karin Contreras.

ALGO MÁS

LA VILLA MONGRUT. En lo que va de la pandemia, la villa Mongrut de EsSalud ha logrado recuperar a más de 2,700 pacientes que fueron dados de alta gracias al trabajo de los profesionales de la salud y además el de psicólogos y terapistas respiratorios.