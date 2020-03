Desidia del gobierno puede ser fatal

Cauto, midiendo el alcance de las preguntas y estudiando sus respuestas, el nuevo integrante del Congreso, Omar Chehade, a la vez, es claro y contundente para calificar acciones y personajes, como pocos políticos hacen. Resulta evidente su entusiasmo por llevar cuanto antes su voz al Parlamento, cargando bajo el brazo una abultada cartera de proyectos de ley cuyo eje central es la reinstauración de un Senado de la República. El joven abogado que apareció en la escena política nacional como vicepresidente (renunciado) del ahora investigado Ollanta Humala, calculo, debe convertirse en uno de los principales referentes del partido que ahora lo cobija, Alianza para el Progreso (APP),por su inteligencia, su experiencia política, y sobre todo, por ser un reputado constitucionalista. Esperemos que César Acuña lo entienda, tanto como el país necesita.

¿Políticamente hablando, cómo le cae el presidente Vizcarra, cómo lo ve?

Sumamente populista, cortoplacista, inmediatista, seguramente con la mejor de las intensiones para la marcha del país, pero no es un estadista, es un presidente de salida, un presidente que ya quiere irse, un presidente agotado, un presidente que a veces no sabe qué hacer, que solo vive de las buenas intenciones.

¿No sabe qué hacer? Hasta ese punto …

Sí, cuando alguien es populista y cortoplacista, cuando alguien no ve el bosque sino el árbol; y él ve el árbol, no el bosque, los grandes problemas del país han sobrepasado su imaginación política, creo yo que solo navega, que trata de apagar incendios, pero que no tiene proyectos firmes, proyectos como para enfrentar los grandes problemas del país.

¿Nunca pensó que llegaría a ser presidente, es eso?

Claro, digamos que ese es uno de los graves problemas que ha tenido, no tuvo un proyecto nacional porque él era el vicepresidente y seguramente no tenía la menor idea de que en algún momento podía llegar a la mas alta magistratura política. Después de la renuncia de PPK se encontró la presidencia caída del cielo.

Con la ayuda de algunos cómplices …

Probablemente, entiendo que él en su momento tuvo ciertos arreglos con el fujimorismo en ese momento para apoyarse con una bancada mayoritaria y suceder a PPK, que estaba herido de muerte por temas de corrupción. Él se preparó para ser ministro, como vicepresidente, pero jamás para ser jefe de Estado, y la factura la estamos pagando todos los peruanos por elegir esa plancha presidencial. Lo único que nos queda es apoyar desde el Congreso al presidente de la República para que no naufrague en este camino.

¿Cree usted que a fin de cuentas el presidente Vizcarra nos solucionó un problema, considerando el desprestigio del Congreso anterior?

El Congreso anterior era paupérrimo, deleznable, obstruccionista, pero creo que fue bastante polémica esa disolución constitucional, tengo mis reparos, lo dije el día uno después de la disolución, era por lo menos polémico, cuestionable su cierre y lo sigo sosteniendo.

Este es un nuevo congreso, un nuevo comienzo, esperemos arreglar lo que no pudo hacer lamentablemente el Congreso disuelto.

Está creciendo una sospecha respecto a las constantes apariciones mediáticas del presidente Vizcarra, ofreciendo y regalando de todo. ¿Tendrá que ver esto con una posible candidatura del mandatario en las próximas elecciones presidenciales o la ley se lo impide?

Yo he advertido eso desde hace muchos meses, no es descabellado por la forma en que gobierna el presidente, escuchando solamente los aplausos, el ruido de la calle, incluso solo escuchar el resultado de las encuestas. Me llamó la atención su forma de actuar; además lo ha dejado entrever, no explicita, pero si tácitamente, de que la figura del vicepresidente, no necesariamente él, podría postular a la presidencia de la República cuando asume funciones por vacancia del titular. Él piensa que jurídicamente es posible. Yo he escrito varios artículos al respecto. Él ha dicho que no va a postular, y no habría por qué no creerle, pero si me preocupa que piense de forma equivocada de que la figura del vicepresidente que asume por cualquier causa: renuncia, vacancia o muerte del presidente de la República, puede postular porque no fue elegido como presidente. Está mal aconsejado.

Conociendo los antecedentes del presidente Vizcarra, ¿le podemos creer de que no va a postular?

No lo sé. Y lo digo porque lo ha dejado entrever en más de una entrevista hace tiempo. Incluso presentó un proyecto de ley a través del Ejecutivo, cuando quiso adelantar las elecciones, para que los vicepresidentes que asuman la presidencia de la República, por renuncia, muerte o vacancia, no puedan postular. El piensa que sí podría postular. Le explico. En julio del año pasado el presidente Vizcarra presentó el proyecto de adelanto de elecciones para presidente y Congreso, antes de que se disuelva el Congreso; ese fue un artículo. En el artículo dos, el 31 de julio del año pasado después de su mensaje a la nación, dice, los vicepresidentes de la República que por cualquier causa, ya sea renuncia, vacancia o muerte del presidente, asume la presidencia de la República en ese período, no pueden postular en el siguiente periodo.

Lo que pasa es que, si usted lo lee, el proyecto presentado que finalmente no fue aprobado por la disolución del Congreso, es una obviedad, porque es obvio que según la Constitución el presidente y vicepresidente, que en esas circunstancias asume la presidencia, no pueden postular. Y si no puede postular, entonces no tuvo por qué haber presentado ese artículo. Si lo presentó para modificar la Constitución, es porque él piensa que en los actuales momentos el vicepresidente de la República puede postular.

Y del entorno cercano del presidente Vizcarra, ¿quién le preocupa?

Se habla mucho de su asesor de imagen que por lo visto tendría también, aparentemente, funciones políticas, el señor Maximiliano Aguiar, argentino, tiene mucho peso. Las personas con las que converso, no solamente me dicen que tiene peso en el tema de imagen, sino, político también. Me preocupa bastante. También preocupa la secretaria general de Palacio, la señora Miriam Morales, que tendría mas influencia que los ministros con el presidente. Pero finalmente quien toma las decisiones políticas es él, no se le puede echar la culpa a un asesor.

¿Qué espera del nuevo Congreso que usted va a integrar?

Espero mucho. Espero que se comporte a la altura de las circunstancias, espero que sea un verdadero contrapeso del poder Ejecutivo, espero que tienda puentes y que no sea obstruccionista como el Congreso anterior, que piense en el país antes que en sus intereses personales o partidarios subalternos, pero también espero que no sea una mesa de partes del Ejecutivo, espero que hagamos una labor correcta de fiscalización del gobierno y que no le demos un cheque en blanco al Ejecutivo.

¿Cree usted que los nuevos congresistas reúnen la capacidad intelectual y política para desarrollar esa labor óptima que espera?

Mire, en las mesa de diálogo que hemos tenido con los congresistas electos, he conversado con muchos de ellos y me han sorprendido gratamente porque creo que estamos en la misma línea, por lo menos la mayoría de nosotros. Espero que nos alineemos en cuanto al respeto a la Constitución y las leyes.

Acerca de su partido APP, ¿cuál es su estrategia para este Congreso?

Vamos a ser una bancada propositiva, vamos a proponer. De arranque ya tenemos todo un paquete de medidas legislativas en el terreno de reformas política, de Justicia, Constitucional. Por ejemplo, vamos a ser los portadores del proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, vamos por la madre de todas las reformas que es la reinstauración del Senado, creo en la bicameralidad para mejorar las leyes, para tener una cámara reflexiva, un Congreso que tenga una visión nacional de Estado, no solo regional. Espero que nos dé tiempo para aprobarlo porque es prioritario. Vamos a trabajar para fortalecer los partidos políticos con elecciones internas, para que exista una mejor convocatoria, este es un tema central. Creo que se debe mejorar la calidad en la elección del Tribunal Constitucional, que lamentablemente esta venido a menos en los últimos veinte veinticinco años. Creemos que se debe eliminar el voto preferencial, creemos en la paridad de género, una nueva ley electoral.

¿Qué tiene acordado su bancada sobre el voto de confianza al gabinete de Vicente Zeballos?

Mire , sobre el voto de investidura, nuestra intensión no es obstruir, nuestra intensión es apoyar al gobierno en todo lo que sea por el bien del país, tenderemos una rama de oliva al gobierno, pero creo también que nosotros merecemos, todas la bancadas, un respeto. Si no se oxigena el gabinete, tendremos que pensar el voto. Primero vamos a escuchar al presidente del Consejo de ministros, sus gestos políticos, para decidir, no somos ingenuos.

¿Cómo se lleva con el dueño de su partido, el señor César Acuña?

Muy bien. Hay un grado de amistad y cordialidad bastante grande, yo soy un militante más del partido, el partido a crecido a nivel nacional, creo eso se debe a un trabajo gerencial que se ha hecho en APP.

Le pregunto esto porque hasta el Congreso anterior, APP nos dejó la impresión de que era un ‘partido familiar’ …

(pensativo, mide su respuesta)

Mire APP ha aprendido de sus errores, yo tengo seis meses como militante y el señor César Acuña nos ha convocado justamente para mejorar cualquier error que haya podido cometer el partido en años anteriores, creo que un partido se construye con el tiempo, aprende de sus experiencias y creo que hemos dado un gran salto cualitativo pasando de nueve parlamentarios a veintidós en cuatro años. Eso es fundamental.

¿Entonces confía en la dirigencia de APP?

Hay un liderazgo indiscutible del señor Acuña, es una persona que ha salido de abajo, con padres, el mismo lo ha dicho con orgullo, que apenas sabían leer y escribir, y en base a tesón, al trabajo y la visión empresarial, ha salido adelante.

RAMÓN REQUENA