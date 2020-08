Desaparece avioneta en San Bartolo

Para Juan Villena se debería optar por una cuarentena total debido a que es más difícil hacer pruebas a mil personas en un día, a sus contactos y a los contactos de sus contactos y aislarlos a todos.

“Los aíslo a todos, cuarentena total. No la cuarentena que hemos tenido que es una cuarentena chicha”, dijo.

De otro lado, Villena se refirió a la actuación de la Policía que detiene a quienes infringen la cuarentena y de quienes asisten a fiestas. “Se les detiene y se les lleva a la comisaría pero luego se les entrega su DNI y a sus casas. No tiene sentido, por eso es que todo el mundo sigue saliendo. También están las fiestas Covid, la policía entra a las fiestas y si los que asisten están contagiados, ellos también se contagian. Que no entren, que los dejen dentro de sus fiestas 40 días, para que no salgan a infectar. Debe haber un cambio de estrategia, cuarentena total, al que sale se va preso”.