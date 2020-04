Derrama Magisterial se suma al programa “Aprendo en Casa”

Estados Unidos se ha convertido en el país con más muertos por covid-19 en todo el mundo. Con más de 21 mil víctimas fatales y más de 530 mil infectados, el país del norte superó a Italia y concentra su foco infeccioso en una de sus ciudades más emblemáticas: Nueva York, donde ya hay más de 8 mil fallecidos.

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos cuenta con uno de cada tres infectados y un 20% de los fallecidos en todo el mundo. Además, se ha conocido que la mortalidad está siendo especialmente alta entre la población afroamericana, pues se calcula que en torno al 70% de los fallecidos pertenecen a este grupo étnico.

Ante el dramático avance de la pandemia en Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, aprobó el sábado la situación de desastre en el estado de Wyoming, el único estado que todavía no cuenta con víctimas mortales por covid-19. Así, por primera vez en la historia la categoría de desastre se declaró en todo el territorio estadounidense, lo que permite a las autoridades de cada estado echar mano del presupuesto público para afrontar la lucha contra el virus.

«Por primera vez en la historia hay una Declaración Presidencial de Desastres firmada para todos los 50 estados. ¡Estamos ganando, y ganaremos, la guerra contra el enemigo invisible!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

AUSENCIA DE UN LÍDER POSITIVO

La trágica realidad que vive Estados Unidos a causa del coronavirus contrasta con la aparente confianza con la que Donald Trump declaraba a los medios cada vez que se le consultaba sobre sus estrategias para frenar al virus. “Lo tenemos todo bajo control”, dijo el 22 de enero, cuando ya se había confirmado el paciente cero en el estado Washington.

El 10 de febrero, con 11 casos confirmados, el presidente estadounidense daba crédito a versiones sin soporte científico con tal de dar un mensaje tranquilizador. “»Mucha gente piensa que se va a ir en abril con el calor. A medida que el calor llega. Normalmente, se irá en abril», afirmó entonces.

Dos semanas más tarde, el 26 de febrero, Trump anunció que Estados Unidos se encontraba «desarrollando rápidamente una vacuna» contra el coronavirus. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, reconoció poco después que esa tarea tardaría más de un año.

El mismo Fauci estimó el 29 de marzo que los muertos por covid-19 en Estados Unidos podrían llegar a los 200 mil, lo que el presidente Trump no demoró en calificar anticipadamente como “un buen trabajo”, si se llegase a esa cifra.

El inquilino de la Casa Blanca también se ha referido con excesivo entusiasmo a la hidroxicloroquina, la azitromicina y la cloroquina, como presuntos fármacos capaces de tener un rendimiento “increíble” en el tratamiento del coronavirus. Sin embargo, el médico peruano Elmer Huerta descartó lo dicho por el presidente estadounidense, indicando que lo que está haciendo “es pura política y no tiene ningún sustento científico”.

Conocido por su poco apego a la rigurosidad en sus declaraciones públicas, Donald Trump pronosticó sin éxito que se reanudarían las actividades en Semana Santa, y ha estimado que el país estará “en el camino de la recuperación” hacia el mes de junio.

Lo cierto es que en Nueva York hay cadáveres que van a parar a fosas comunes especialmente habilitadas en la isla de Hart, al este del Bronx. Allí iban a parar los neoyorquinos que morían sin tener quien los reclame, a razón de 25 por semana. Hoy llegan 25 cadáveres por día, por lo que se han habilitado dos nuevas fosas.

LA TRAGEDIA DE LA DESIGUALDAD

Por otro lado, Elmer Huerta señaló en CNN que si antes del coronavirus ya existía una desigualdad, por la cual los latinos en Estados Unidos tenían un mayor índice de obesidad, diabetes, o de enfermedades cardiovasculares en comparación con la población general, con el coronavirus estas desigualdades se tornan todavía más evidentes.

“El covid-19 es una enfermedad que afecta desproporcionadamente y se complica en quienes tienen esos factores de riesgo. Esta semana hemos visto cómo en Chicago y Detroit la población afroamericana tiene hasta cuatro veces mayor índice de muerte que otras poblaciones, y es por las desigualdades en el campo de la salud”, indicó.

Además, Huerta advirtió la particular situación por la que atraviesan los inmigrantes latinos en Estados Unidos, muchos de los cuales se encuentran indocumentados y no acuden a los servicios médicos por el temor a ser deportados, ya que no existe a la fecha una suspensión de las leyes que penalizan y ordenan perseguir la inmigración ilegal.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política