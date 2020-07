A raíz de la pandemia global declarada por la OMS que estamos viviendo con el COVID-19, las autoridades de salud vienen recomendando se tomen medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, donde una de las más importantes es fortalecer nuestro sistema inmunológico para levantar nuestras defensas.

La Megadosis de Vitamina C tiene múltiples beneficios y es el mejor aliado para prevenir infecciones respiratorias. Existen varias interrogantes acerca de la Megadosis de vitamina C ¿Puede aplicarse la Vitamina C sin una consulta médica? ¿Podemos comprar en cualquier lugar la Megadosis de Vitamina C y colocarme sin ningún problema?

Respecto a la aplicación de la Megadosis de Vitamina C, si es necesario tener previamente una evaluación y prescripción médica por un especialista quién le dará las indicaciones, dosificaciones, duración y contraindicaciones del tratamiento; El médico es el único personal de salud calificado y preparado para brindar un adecuado tratamiento por las diferentes patologías y cuadros clínicos que presente el paciente.

Igualmente, hoy existe mucha publicidad donde anuncian y promocionan tratamientos, aplicación y venta de Vitamina C (Facebook; Instagram, páginas web, mercado libre, grupos de aplicación, además de otras redes sociales) que inescrupulosamente se aprovechan de la situación para estafar con productos a bajo costo, sin garantía pudiendo ser fácilmente adulterados o vencidos, incluso podrían colocar agua con suero en lugar de la Megadosis de Vitamina C al producto que usted cree y confía haber adquirido. Por ello es muy importante que el consumidor adquiera estos productos en los lugares autorizados por el MINSA.

La venta irresponsable y fraudulenta que ofrecen estas personas, atentan contra la salud y debe ser frenada. Nosotros como usuarios consumidores debemos asegurarnos que el vendedor cuente con permiso del Ministerio de Salud; garantizándonos un adecuado insumo, sin adulteraciones; debemos tener en cuenta que el único en recomendar el tratamiento endovenoso es el MEDICO y la aplicación, además la aplicación deber ser administrada por el personal de enfermería calificado.

No expongamos nuestra salud por personas que solo intentan lucrar en estos momentos de crisis y demos a nuestro cuerpo la dosis correcta en “VIDA C”

“YO ME PONGO VITAMINA C YO SOY VIDA C”

Por la Dra. Zayda Magallanes