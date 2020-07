“Deportes de contacto serán los últimos”

El boxeo como los depor­tes de contactos está preocu­pados porque no se aproba­ron los protocolos para que empiecen con sus actividades en época de Pandemia. To­man como ejemplo que en otros países ya se reiniciaron las peleas sin público. El pre­sidente del IPD, Gustavo San Martín explica la situación actual de todos los deportes en entrevista exclusiva.

– La Comisión de Boxeo Profesional está esperando el visto bueno del IPD para comenzar sus actividades.

El tema es que el boxeo pro­fesional no está federado.

– Pero la Comisión está inmersa en la Federación Peruana de Boxeo

Es cierto. En todo caso, nin­gún deporte de contacto está a autorizado para reiniciar sus actividades.

SIN PúBLICO

-La Comisión entiende que ya en Estados Unidos hubo peleas sin público y que po­dría imitarse en Perú.

Bueno, son realidades dife­rentes. En Estados Unidos exis­ten todas las herramientas para que la seguridad sea al máximo. De ninguna manera voy arries­gar a deportistas mientras que no estemos seguros.

– ¿Hay fecha para que los deportes de contactos comien­cen sus actividades?

No quiero dar una fecha. Estimamos que se pueden reac­tivas las diferentes disciplinas de contactos en el último tri­mestre. Octubre, noviembre o diciembre. Todo va a depender de la evaluación y el desarrollo de la emergencia.

– En estas semanas que em­pezaron algunos deportes con sus actividades, ¿hubo alguna emergencia?

En estas dos semanas, estoy satisfecho. Todo se cumplió de acuerdo al protocolo. Sólo se de­tectó un caso en el tenis, pero no fue un deportista, sino un trabajador. Tuvimos que volver a desinfectar todo y empezar de cero. Pero ya nuestros tenistas volvieron a las canchas.

NADA DE COMPETENCIAS

– ¿Cuántas federaciones están en actividad?

En esta primera fase que dura 28 días tenemos unas 17. Todos los deportistas que puede entre­nar pertenecen a la selección nacional. Esto se incrementará hasta 33 disciplinas entre julio y agosto. Y como ya lo dije, los últimos serán los deportes de contacto.

– ¿Se han aprobado la reali­zación de campeonatos nacio­nales o metropolitanos?

No. La primera fase no con­templa esa posibilidad. Cuando acabe, evaluaremos. Estamos en constante estudio. Hubo la se­mana pasada, una competencia virtual de ciclismo internacional y ganamos, pero aún no física.

– ¿Escuchó a deportistas pedir que por su seguridad, duerman en la Videna?

La verdad que no. Además no es posible. No tenemos lugar para que puedan quedarse a vivir en las instalaciones deportivas.