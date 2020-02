Denuncia contra Humala es muy grave y requiere amplia investigación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de un proceso disciplinario inmediato a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez, así como a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes.

El organismo de justicia dio a conocer la noticia mediante una nota de prensa, indicando que la disposición está enmarcada en el “conjunto de acciones y medidas orientadas a sentar las bases de su institucionalidad como órgano de garantía de la independencia judicial”.

La JNJ también aprobó el inicio de una investigación preliminar contra el expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) Vicente Walde Jáuregui, y los jueces supremos César San Martín Castro y Ángel Romero Díaz. Además, inició el proceso disciplinario abreviado a 109 jueces y fiscales.

Como se recuerda, Pedro Chávarry y Tomás Gálvez han sido cuestionados por su presunta participación en la red de corrupción insertada en el sistema judicial, conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto” y descubierta en julio de 2018 por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro.

SANCIÓN ES INMINENTE

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, lo que está haciendo la JNJ dentro de sus facultades es darle prioridad a los casos más importantes de magistrados en posiciones de poder en el sistema de justicia.

“De acuerdo a lo que hemos visto, sobre todo los magistrados (Chávarry y Gálvez) que están inmersos en estos actos que los han llevado a un proceso disciplinario inmediato, es claro que los van a sancionar. Ahora, hay que ver qué tipo de sanción cae sobre ellos. Porque esta será la primera sanción que emita la JNJ, entonces está por verse cuáles serán los criterios para resolver que tendrá este organismo”, afirmó.

Respecto a los plazos para la evaluación que realizará la JNJ, Purizaga estimó que los resultados se conocerían dentro de tres o cuatro meses, y que si bien no existen criterios o razonamientos anteriores para intuir por dónde podría ir la lógica que derive en una sanción, “lo que sí hay es la gravedad de las acusaciones contra los fiscales supremos, por estar relacionados de alguna u otra manera con la red de los Cuellos Blancos, ya sea por audios o por estar mencionados en informes fiscales”.

En ese sentido, señaló que el hecho de que la JNJ haya dispuesto iniciarles un proceso disciplinario inmediato podría significar que para el ente de justicia existen indicios suficientemente claros sobre la comisión de actos irregulares, por lo que resulta altamente probable que tanto Chávarry como Gálvez terminen siendo sancionados. “A mí me queda claro que si no fueran a ser sancionados no se les habría iniciado un proceso disciplinario inmediato”, apuntó.

FUERTE GOLPE A LOS CUELLOS BLANCOS

De otro lado, el coordinador de Justicia Viva indicó que con la inminente sanción a Chávarry y Gálvez cambiará la composición de la Junta de Fiscales Supremos, donde los magistrados acusados de integrar la red de los Cuellos Blancos tenían mayoría, junto a Víctor Rodríguez Monteza. “Esto sin duda sería un golpe muy fuerte para este bloque de fiscales vinculados a la corrupción. Hace poco Gálvez salió a golpear a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, y eso no es gratuito, sino que podría tener relación con esta acción de la JNJ. Lo mismo sucede con Chávarry, quien en redes sociales cuestiona y evidencia una necesidad de desarticular al Equipo Especial”, manifestó.

Purizaga también recordó que el fiscal Rodríguez Monteza viene siendo investigado por presuntos actos de corrupción y que “será cuestión de tiempo” para que la JNJ finalmente vea su caso. Incluso, al margen de los actos de corrupción eventualmente imputados en su contra, señaló que a Rodríguez Montesa podrían evaluarlo a partir de los procesos para su ratificación o nombramiento por parte del extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

Finalmente, el jurista destacó el trabajo realizado por las fiscales Roció Sánchez y Sandra Castro, quienes en el 2018 revelaron las primeras informaciones sobre la red de corrupción de Los Cuellos Blancos del Puerto. “Es por ellas que cae Walter Ríos en la Corte de Justicia del Callao y por ellas es que se empieza a revelar esta red de los Cuellos Blancos, definitivamente hay que resaltar el enorme mérito logrado por su trabajo en este caso”, comentó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO