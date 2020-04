Demandan protección adecuada para policías

Los testimonios que dan cuenta de retrasos en la atención a pacientes in­fectados por coronavirus se van acumulando de manera preocupante, en tanto los pa­cientes no son trasladados oportunamente a las UCIs aún disponibles y corren el riesgo de convertirse en víctimas mortales.

“Desde que mi padre, un hombre fuerte de más de 70 años de edad, empezó a tener los síntomas de la enferme­dad, mi familia se comunicó en forma insistente con la lí­nea 113 para reportar el caso. La respuesta siempre fue que los médicos llegarían en 48 horas. Pero nunca llegaron, nunca llamaron, hasta hace dos semanas, el viernes 10 de abril”, escribe la periodista Milagros Salzar, directora de Convoca.pe.

El vía crucis de su padre enfermo de covid-19 inició el 31 de marzo. Del diagnóstico de neumonía pasaron a la confirmación de coronavirus y a la poca diligencia de los establecimientos médicos para recibir al paciente. A eso se sumaba la falta de camas disponibles.

Una vez internado en el hospital Dos de Mayo, el pa­ciente se complica y requiere ser internado en UCI. Pero la realidad del sistema de salud peruano es tan precaria que duele de solo enterarse: “Un hombre de estatura mediana y que apenas superaba los 30 años de edad, llegó al pabe­llón. Era uno de los médicos de turno. Sin rodeos, me in­formó la situación: “el pa­ciente más crítico que tengo en este pabellón es tu papá,anoche los médicos solicitaron la transferencia al hospital de Ate, pero nos informaron que no hay camas en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Él necesi­ta un ventilador mecánico y no tenemos. Sólo quedaría esperar que un paciente fallezca o se recupere”, refiere el testimonio de Salazar.

La periodista da cuenta en­tonces de la traba que demoró el traslado de su padre al nuevo hospital de Ate, especializado para casos críticos de covid-19: los resultados de la prueba rea­lizada el 31 de marzo aún no estaban disponibles cuatro días después, a pesar de que el virus ya hacía estragos en la salud del paciente.

“Hay una directiva del Mi­nisterio de Salud que dispone que solo deben ser trasladados al hospital de Ate los pacientes en estado crítico que dieron po­sitivo a la prueba. Sin resultados en la mano, los médicos del Dos de Mayo no podían insistir en el traslado de mi papá al hospital considerado por las autorida­des como el mejor equipado para atender a un paciente en estado de gravedad. En la lucha contra la pandemia, cada hora hacía la diferencia. Y en este caso ya habían transcurrido cuatro días en el que mi padre estaba en el limbo: estaba grave pero oficialmente no podían asegurar que tenía el virus”, señala Salazar.

El testimonio de la perio­dista deja en evidencia que el virus avanza más rápido que el sistema de pruebas serológi­cas. Finalmente, a insistencia de Salazar, le realizaron una prueba rápida a su padre y con ese resultado pudo ser ingresa­do en el hospital de Ate.

SIN ACCESO A UCI

Enrique Sartori había dado positivo por coronavirus el lu­nes pasado e internado el mis­mo día en el Hospital II Luis Negreiros Vega, de ESSALUD, en el Callao. Según manifestó su sobrino Luis Sartori a Dia­rio Uno, el hombre de 78 años de edad se encontraba estable, aunque con un cuadro de neu­monía causada por el covid-19. “El jueves nos indicaron que lo iban a pasar a una sala de aislamiento. Y cuando estuvo ahí, al parecer una enfermera lo indujo a que se tome una ducha, lo que resultaría una negligencia considerando la neumonía de mi tío”, cues­tionó.

El día viernes la familia Sartori empezó a inquietarse al no recibir las habituales videollamadas a las que Enri­que los había acostumbrado durante esa semana. Cuando se comunicaron con el hospital, les informaron que lo iban a pasar a UCI debido a que su si­tuación había empeorado. El sábado por la noche recibieron una llamada del hospital. Una vez allí, les informaron que su familiar había fallecido.

Luis Sartori recuerda que su tío no alcanzó a ingresar a UCI porque en el hospital Ne­greiros no había ventiladores ni cama disponible. “¿Por qué no se hicieron las coordinaciones para trasladarlo al hospital de Ate, dispuesto para pacientes críticos?”, se pregunta.

33 HORAS PARA RECOGER UN CADÁVER

Con el diagnóstico confir­mado de Enrique, los Sartori solicitaron que se realice la prueba de detección del virus a los 10 miembros restantes. “El personal de PADOMI vino el jueves, y dijeron que mi tía estaba bien; era algo extraño, porque ella – Ida Sosa, 80 años de edad – ha­bía dormido con mi tío todo ese tiempo. Luego, dijeron que volverían el lunes para hacer unas pruebas, pero no vinieron. Lo hicieron el mar­tes a las 10 a.m., pero mi tía había fallecido cuatro horas antes”, relata Luis.

Y agrega que el perso­nal de PADOMI, acaso des­bordado por la situación, no atinó a llamar a nadie. “Simplemente se fueron, y 33 horas después recién han recogido el cadáver de mi tía. Si ella hubiese sido inter­nada a tiempo, no hubiera fallecido”, añade.

SE REQUIERE INVESTIGACIÓN

El epidemiólogo Mateo Prochazka sugirió disponer una investigación operativa formal para entender qué pasó en los casos de la familia Sartori y en otros similares, además de desarrollar men­sajes de promoción en salud dirigidos a la población a la que no les llegan los mensa­jes por canales usuales.

Prochazka remarcó que de nada servirá aumentar nuestra capacidad de 500 a 1000 camas, como anunció el presidente Vizcarra, si es que no se logra que los infec­tados en estado crítico por covid-19 tengan acceso a di­chas unidades de cuidados intensivos.

“En Perú la promoción de la salud en el primer nivel de atención fue fundamental para responder a la deshidra­tación severa por cólera. Sí tenemos fortaleza ahí, hay que activar al primer nivel de atención”, recordó.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política