Demandan al Estado peruano por esterilizaciones forzadas

El 30 de setiembre del 2019 el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República capturado por el fujiaprismo, el apoyo de la población era mayoritario. No obstante, a pesar de las elecciones congresales realizadas en enero pasado, la descomposición de nuestro sistema político se impone.

EXPECTATIVA FRUSTRADA

Según el analista político Hernando Cevallos: “Cuando se pedía el cierre del Congreso, sabíamos que las expectativas de tener un Parlamento realmente popular que respondiera a las expectativas de la población era un poco complicado, dado que el sistema político tiene un alto grado de corrupción y no se había planteado ninguna reforma sustancial que asegure que las representaciones iban a ser mejores. Aunque la población era optimista”.

“En ese momento, el Congreso estaba capturado por una alianza fujiaprista con el apoyo de sectores de la derecha que pedían avanzar en muchos proyectos que no tenían que ver con el interés nacional. Además había un grado de descomposición y de corrupción tan grande que la población reclamaba la posibilidad de renovar ese Parlamento”, refirió.

Asimismo, destacó: “Lo que tenemos ahora es un Congreso, donde por supuesto tenía una oportunidad de ser diferente porque la debilidad de la enorme dispersión se podía haber convertido en una oportunidad, dado que se trabajaría en una correlación de fuerzas para avanzar en algunas cosas. Esto no se ha dado, salvo en algunas leyes que ha promulgado el Legislativo muy parciales, sin ir a los temas de fondo”.

“Entonces, tenemos un Congreso mediocre que no tiene el nivel que se esperaba y poco audaz, tomando en cuenta la grave situación que tiene el país, donde deberíamos haber avanzado luego de ver como el modelo económico que tenemos hacía agua por todos lados, por la falta de derechos a la salud, a la educación, al trabajo, este Congreso podría haber avanzado sustancialmente, pero no lo hizo”, aseveró.

REFORMA ENTRAMPADA

Para Cevallos “el desafío era mayor por la grave crisis que atraviesa el país y el Congreso no ha dado la talla para eso, se imponía por ejemplo avanzar en algunos cambios constitucionales, como la reforma política que quedó entrampada y el nuevo intento de captura del Tribunal Constitucional”.

“Se ha mostrado un Congreso, donde finalmente los vínculos de un sector de los parlamentarios con algunos intereses personales ha terminado por desdibujarlos ante la opinión pública. Y no se salva ninguna bancada”, resaltó.

“Han defraudado porque no estamos viviendo una etapa normal del país sino una en la cual nos obliga a tomar decisiones. Porque eta crisis que se ha generado no sólo es sanitaria, sino es política, económica y social con 7 millones de desempleados con 50 mil muertos por Covid-19 con un sistema de salud quebrado con un sistema educativo que ha demostrado que es incapaz de adaptarse a una situación de emergencia, obligaba al Congreso a actuar de manera distinta”, subrayó el analista político.

RESPONDE A APETITOS PERSONALES

“Tenemos que reflexionar sobre todo el sistema político, hay la necesidad de generar cambios que nos aseguren niveles de representación mucho más cercanos a la gente”, agregó.

“El Parlamento es el reflejo de la precariedad de nuestro sistema político corrupto, donde prima el acomodo, donde no hay meritocracia, donde la política sigue siendo un negocio y no una pasión de cómo servir mejor a la gente. Si eso no se modifica, qué vamos a esperar de un Congreso. Si la mayoría de congresistas siguen respondiendo a apetitos personales o a financiamientos interesados esto no va a cambiar”, advirtió Cevallos.

CADA UNO POR SU CUENTA

Para el analista político Alberto Adrianzén “el problema que tiene este Congreso, que no es igual al anterior, pero refleja desde mi punto de vista algo que me parece sustantivo, las bancadas no reflejan necesariamente la opinión de los partidos, votan por su cuenta. Por ejemplo, en la última votación por la vacancia, la mayoría de bancadas ha votado de manera dividida”.

“Porque hay un problema real que no existen partidos, y por lo tanto, los parlamentarios se comportan así, como Urresti que se avienta con una opinión y nadie lo frena u otras bancadas que votan de manera dispar. Estamos frente a una crisis mayor, y por lo tanto pedirle al sistema que se comporte como uno quisiera, es muy idealista. Igual ocurrió el año pasado cuando se pensó que el actual Congreso iba a ser mejor que el otro”, aseveró.

SE AVANZÓ LO POSIBLE

“En el caso de la reforma política ha avanzado lo que ha podido, se ha logrado la alternancia de igualdad y paridad para las mujeres o que baje la inscripción de firmas de los partidos. No es lo ideal, inclusive se debería bajar más la valla, que no se elimine el voto preferencial no es una causal para decir que ha fracasado la reforma política, se ha podido avanzar hasta donde se puede”, afirmó Adrianzén.

“Ahora está circulando una carta absurda que está pidiendo que la elección para congresistas en el 2021 sea en segunda vuelta, lo cual me parece una barbaridad. Y lo está pidiendo la derecha. La reforma política no va a mejorar de inmediato la actuación de los partidos, porque eso va a tomar mucho tiempo, tener un sistema de partidos, legitimado, fuerte, capaz de representar a sectores importantes de la sociedad, capaz de negociar entre ellas las prioridades de la sociedad y del Estado toma tiempo”, destacó.

EL MISMO SISTEMA POLÍTICO

Según Adrianzén: “Los partidos son procesos históricos como el Partido Aprista que se formó durante décadas o el proceso de la izquierda que duró dos décadas y después fracasó. Es un error pensar que las leyes son cruciales para la política, cuando la política es la que define las leyes”.

“Ha pasado un año del cierre del Congreso, pero el sistema político sigue siendo el mismo. Lo que se viene por delante es una gran incertidumbre, lo que define la coyuntura es que estamos con un futuro incierto por lo menos hasta ahora”, advirtió.