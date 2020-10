Delincuentes venezolanos siembran el terror en Lima

Alejandro Arteaga

La Policía Nacional se encuentra en estado de alerta debido al incremento de atracos y robos por parte de delincuentes venezolanos en la capital. Ayer fueron capturados cinco extranjeros en plenos asaltos. Los clientes de bancos y negocios pequeños son sus objetivos.

Agentes de la División de Robos de la Dirincri capturaron a tres ciudadanos venezolanos cuando planeaban asaltar a los clientes de los bancos del Centro Comercial “Chacarilla” en Surco.

Los delincuentes fueron identificados como: Said Velásquez Acosta (30), José Rogelio Bastidas Berrios (26) y Janyer José Álvarez Mierteran (22), los tres de nacionalidad venezolana.

En su poder se halló un revolver abastecido con seis balas, una motocicleta de marca RTM sin placa y dos autos negros.

Según las gentes de la Dirincri, los tres delincuentes pertenecerían a la banda criminal “Los marcas del auto negro”, los mismos que eran investigados por el robo de 3 mil 500 soles en San Borja.

LLEGÓ DE CHILE PARA ROBAR

Casi a la misma hora, los agentes del orden lograron capturar a otros dos venezolanos que intentaban robar una minimarket en San Martín de Porres.

Los delincuentes fueron identificados como: Axel Antonio Jimenez Rivas (24) y Willian Venegas Paredes (23), integrantes de “Los malditos de Valera”.

De acuerdo a las investigaciones, Willian Venegas tenía tan sólo dos días de haber llegado a Perú desde Chile, en donde también registra antecedentes por robo y requisitoria en la comuna de Algarrobos.

«Estaba con mi personal. De pronto, entraron los dos sujetos armados. Como no ve la caja, me comenzó a insultar y pedir “dónde está la caja”, me dio con la pistola y quiso agarrar el monto y justo entró la Policía y lo neutralizaron», declaró Max Anthony Vásquez, dueño del local y quien iba a pagar 3 mil soles a un proveedor.

El propietario del establecimiento dijo hace dos años su local fue asaltado también a manos de venezolanos.

ALGO MÁS

EN ALERTA. Los policías afirmaron que se encuentran en alerta ante la cercanía de las fiestas y la reapertura de los negocios. Distritos como San Martín de Porres y Los Olivos tienen varias denuncias de robo en contra de venezolanos quienes están organizándose para robar a clientes de bancos y en centros comerciales.