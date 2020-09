Decir la verdad es fundamental para la democracia

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la medida cautelar presentada por el Ejecutivo a fin de frenar el proceso de vacancia presidencial impulsado desde el Congreso de la República.

La presidenta del ente constitucional, Marianella Ledesma, refirió que el rechazo se debió a que no se apreciaba un tema de urgencia respecto a la vacancia. “No hemos encontrado urgencia o una situación inminente, irreparable, que se pueda dar (…). Por qué no creer en la palabra de los dirigentes políticos que asumen una posición”, indicó.

La medida cautelar fue rechazada con los votos de los magistrados Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón de Taboada y la propia Ledesma.

En cuanto a la demanda competencial presentada ante la moción de vacancia del Congreso, esta sí fue admitida a trámite por el TC, debiendo resolverse, según lo anotado por Ledesma, en un plazo aproximado de dos meses.

EXPLICACIÓN INELUDIBLE

El excongresista por el Frente Amplio, Hernando Cevallos, consideró que más allá de la disputa de espacios de poder generada entre el Ejecutivo y un sector del Congreso “que actuó de manera muy torpe con el manejo de los audios”, el presidente debe explicar al país el contenido de los audios grabados en Palacio de Gobierno y su participación en esas conversaciones.

“Esto es fundamental para la democracia. No basta con que el presidente hable de complot y refiera que algunos congresistas quieren aprovechar esta situación de crisis política cuando el país necesita que nos ocupemos de la pandemia y los problemas nacionales. Esa es una actitud distractiva y no ayuda a fortalecer la democracia. Por el contrario, precisamente porque estamos en pandemia es necesario despejar cualquier duda de corrupción, y el presidente hasta ahora no las disipa”, señaló.

EN EL FONDO DEL ABISMO

A criterio de Cevallos, Vizcarra está aprovechando el temor del pueblo a quedarse sin un nivel de conducción ordenada frente a la pandemia. “El sector ciudadano pasible de ser influenciado por los grandes medios de comunicación tiene temor, porque entiende que hay grandes errores en el gobierno pero se pregunta qué viene después de Vizcarra. Eso está generando que no se tenga una actitud tan firme frente a la corrupción evidenciada en los audios, y Vizcarra está utilizando el temor de la gente y la debilidad del Legislativo para eludir su responsabilidad y no explicar aspectos importantes de la gestión”, indicó.

En ese sentido, señaló que resulta penoso ver a un presidente diciendo que “hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y por tanto pónganse a trabajar y no pregunten por mí”. Cevallos agregó que con este mensaje Vizcarra está invitando al pueblo a “normalizar la mentira y los indicios de corrupción”. “Y los justifica con las debilidades y dudas que genera el Congreso, y por otro lado con la situación gravísima que atraviesa el país”, afirmó.

“Los medios alientan este temor, se han encargado de plantear que el escenario será Vizcarra o el abismo, pero no es así, porque Vizcarra le ha entregado miles de millones a las grandes empresas, no ha tenido política de contención económica para los más pobres, las malas políticas de salud, etc. Por otro lado, Merino no es Keiko Fujimori; podría ser mejor o peor que Vizcarra, pero la gente está tan nerviosa que nos estamos volviendo tolerantes con la mentira y con cualquier posibilidad de corrupción, entendiendo que esto también es parte de una campaña que viene de la Confiep, porque lo que menos le interesa a los grupos empresariales es tocar a la ministra de Economía y modificar la política laboral”, remarcó.

DEMOCRACIA DE CARTÓN

Respecto a la posibilidad de que el presidente pueda desconocer una eventual vacancia por parte del Congreso, manifestó que eso solo sería posible si se rompe el orden democrático. “Si desde el Congreso se incurre en una actitud irresponsable sin elementos mínimos de evaluación política serios, lejos de la norma constitucional, se apelará al TC y de acuerdo a esa decisión tendrá vigencia o no la vacancia de Vizcarra. Pero Vizcarra no puede decir no me voy, porque si no cada vez que el Congreso tome una decisión cualquiera puede decir que la desconoce y eso no puede ser. Salvo que las Fuerzas Armadas aparezcan vulnerando la Constitución y tomando partido, eso ya sería otra cosa”, señaló.

Y en caso de que el presidente decida no asistir al Parlamento, Cevallos indicó que eso podría generar un nuevo escenario de crisis política, en el cual Vizcarra tratará de aprovechar, una vez más, el descrédito del Congreso.

FALTA DE LIDERAZGO

De otro lado, advirtió que en el escenario político no hay liderazgos claros. “No estamos entendiendo que la crisis va más allá de estar con Vizcarra o contra Vizcarra, o estar con el Congreso o contra el Congreso. Esto muestra la fragilidad de un Estado penetrado por la corrupción, y la necesidad de una reforma que va mucho más allá de lo planteado por el gobierno, y que tiene que ver con una participación social mayor en el control del Estado y un cambio en la Constitución para construir un país diferente”, apuntó.

“La izquierda ha caído en la trampa de tomar partido y defender a Vizcarra y creen que la solución de esta crisis es defender a Vizcarra contra una mafia. Lo que están generando no es debilitar a una mafia, sino fortalecer a un gobierno de derecha, neoliberal y corrupto, en lugar de señalar al pueblo las verdaderas causas de esta crisis y la necesidad de ir a un proceso constituyente que realmente cambie las cosas en el país. Esto es muy peligroso porque estamos alentando a un gobierno que sentará las bases de un perfil de reactivación para fortalecer el poder empresarial y que los platos rotos los paguen los sectores más pobres”, enfatizó.