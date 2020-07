Debemos estar unidos para enfrentar crisis sanitaria

El mensaje que el pre­sidente de la República, Martín Vizcarra, dirigirá a la Nación mañana des­de el Congreso, abordará como ejes principales las medidas del Gobierno ante la pandemia del coronavirus y la reacti­vación económica para superar la consecuente crisis por la paralización de actividades.

Sin embargo, el en­foque de las medidas en busca de una solución a las crisis sanitaria y eco­nómica no puede estar exento de una urgente revisión del estado del sector agrario y de los derechos laborales que se han precarizado aún más durante la pandemia.

AYUDA QUEDA EN PROMESAS

Clímaco Cárdenas, presidente de la Conven­ción Nacional del Agro Pe­ruano (Conveagro), refirió que hasta el momento no se hace efectivo el ofreci­miento de un fondo de reactivación económica para el sector agrario. Ade­más, indicó que existe la posibilidad de que más de un millón 800 mil fami­lias ganaderas terminen excluidas del programa. Existe esa preocupación, además el fondo ya debe­ría haber salido y hasta el momento no hay nada”, señaló.

Cárdenas reveló que solo hasta el mes de junio, las pérdidas ocasionadas en el sector durante la pandemia superan los S/7,500 millones. “Ac­tualmente tenemos una afectación del 10% que ya no se va a poder recupe­rar. Es 10% de pérdida asegurada en siembras, algo irreparable y que va a tener un impacto en los próximos meses”.

También cuestionó la demora del Gobierno para ejecutar las acciones de ayuda ofrecidas. “El bono ru­ral fue anunciado a inicios de junio y hasta el momento no llega ni al 40% del sec­tor. El tema de los créditos de FAE Agro se tenían que colocar los fondos en diez días, han pasado más de dos semanas y no pasa nada. Esto genera un malestar grande en el sector rural, porque vemos que para el agro no hay una respuesta efectiva. ”.

SECTOR AGRARIO EN EMERGENCIA

Como medidas urgentes, Cárdenas invocó al presiden­te Vizcarra a que declarar en emergencia el sector agrario. “Esto va a permitir que los gobiernos locales y regiona­les destinen presupuesto al sector en forma prioritaria. Nosotros producimos los alimentos para el 70% de peruanos, y es sumamente triste que el gobierno no haya dispuesto la compra de productos agrarios para las canastas de apoyo a la población”, refirió.

Además, remarcó que “no es posible que se esté comprando arroz, papa y leche importada en lugar de apoyar la producción nacio­nal, a pesar de los pedidos realizados de que saquen un decreto de urgencia en que se faculte la compra de productos locales”. “Sin embargo, se incrementan terriblemente las compras a productos importados, no hay voluntad política de atender a los agricultores, por eso es importante la declaratoria de emergen­cia, pues si el Ejecutivo no puede ayudar, que lo hagan los gobiernos locales pero que se les dé la herramienta normativa”, exigió.

Por otro lado, planteó la necesidad de que el Ejecutivo fije una posición respecto a la urgente protección de la bio­diversidad del país. “El Perú es uno de los 7 países más biodiversos en el mundo, por tanto se tiene que prohibir el uso de transgénicos. Hay en este momento una serie de presiones de grupos de poder y el Ejecutivo debe fijar su posición sobre el tema”, añadió.

PANDEMIA EN ZONAS RURALES

El dirigente agrario también expresó su pre­ocupación por el avance de la pandemia en el sec­tor rural. “El abandono de estas comunidades es más preocupante teniendo en cuenta que la pandemia recién está ingresando a estas zonas rurales, y el go­bierno no ha dado ningún tipo de contención. Resulta paradójico que se priorice la reactivación económica antes de proteger la salud, ya estamos viendo cómo los agricultores están fallecien­do, y no hay previsión. Hay mucho por cambiar pero lamentablemente no vemos una posición política firme al respecto”, remarcó.

POLÍTICA PRO CONFIEP

Por su parte, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo Ló­pez, cuestionó la política económica del Ejecutivo durante la pandemia, y pidió que esta sea rec­tificada. “Con el nuevo gabinete, se señala que la riqueza la generan los empresarios pero esa es una posición totalmen­te equivocada y relega el aporte de los trabajado­res en la creación de la riqueza. El discurso del primer ministro lo único que hace es explicar la conducta del gobierno actuando de espaldas al pueblo y en pro del sector empresarial, impulsan­do los ceses colectivos, la suspensión perfecta y los, despidos masivos”, apuntó

“El gobierno imple­mentó una política eco­nómica laboral en bene­ficio de las corporaciones primero subsidiando el pago de planillas pero a la vez flexibilizando las normas laborales. Ade­más a los trabajadores se nos ha cargado el costo de la pandemia, porque hemos hecho uso de nuestras CTS y fondos de AFP para afrontar la crisis, para encima aho­ra terminar despedidos”, expresó.

Finalmente, el diri­gente sindical conside­ró que el Ejecutivo debe rectificar la política eco­nómica laboral pensando más “en los trabajadores y mayorías”, además de derogar los decretos de urgencia emitidos duran­te la pandemia que ter­minaron por precarizar aún más la situación de los trabajadores.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política