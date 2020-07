Debe haber registro virtual de hogares para nueva entrega de bonos

Tras más de tres meses de cuarentena y aislamien­to social, las diferentes es­trategias ejecutadas por el gobierno no han producido los mejores resultados. Se­gún el Ministerio de Salud, se registran más de 300 mil casos positivos y más de 10 mil muertes, por eso el confinamiento –ahora voluntario- y la distancia fí­sica van a continuar siendo las principales estrategias para evitar el aumento del contagio, convirtiéndose la vivienda en nuestro escudo y principal refugio.

Sin embargo, quedarse en casa resulta desafiante cuando la calidad de la vi­vienda y el tamaño reduci­do no ofrecen las condicio­nes para hacerlo. Es así que la consigna de quedarse en casa se convierte en un pri­vilegio, pues no todas las viviendas cuentan con las condiciones de habitabili­dad óptimas; lo que puede producir estragos emocio­nales y económicos para sus habitantes.

Antes de la pandemia, la mayoría de habitantes en Lima desperdiciaban muchas horas al día en movilizarse de la casa al trabajo o centro de estu­dios, incluso a zonas de recreación, debido a la con­centración de actividades en espacios centrales de la ciudad. Por tal motivo, el tiempo en casa era redu­cido, se veían obligados a permanecer más tiempo fuera y la vivienda solo era un lugar de descanso. En este panorama, el sector inmobiliario incrementó la oferta de la vivienda con dimensiones mínimas, justificando que el área reducida se compensaba con las áreas comunes.

Por ello, las viviendas más solicitadas en el mer­cado formal inmobiliario tienen medidas entre 51 y 80 metros cuadrados (ADI Perú, 2019). Mientras tanto, el mercado informal ofrece casas unifamiliares, depar­tamentos acondicionados o subdivididos, así lo que debía ser una vivienda de tres habitaciones se convierte en seis compar­timentos con las dimensiones mínimas, muchas veces sin iluminación y ventilación natural, donde los espacios comunes resultan el baño y la cocina.

En este contexto, ¿cómo es posible la adaptación de es­tas viviendas de dimensiones mínimas para las actividades que el confinamiento nos ha exigido? Los ambientes que antes eran usados solo para dormir y alimentarse, ahora son utilizados para recibir la enseñanza no presencial, realizar el teletrabajo, ejerci­tarse, jugar, entre otros. Las personas se han tenido que adaptar los ambientes de la vivienda en aras de no perju­dicar su desarrollo personal y profesional.

Es decir, el espacio perso­nal, íntimo, se ha reducido aún más, para convertir la mayor cantidad de espacios de la vivienda en espacios multipropósito. El distan­ciamiento social al interior de la vivienda, se torna casi imposible, así si un miembro de la familia se infecta, inevitablemente el resto de la familiar lo hará, porque no hay espacio suficiente para el aislamiento. En este sentido, cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio dentro de la vivienda resulta un privilegio reservado para quienes pueden comprar o alquilar viviendas de mayor tamaño.

El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), documento que norma el diseño y construcción de las viviendas, establece desde el 2006 que se pueden construir unidades de vivienda con un área mínima de 40m2, para albergar entre una a tres personas máximo (familia “tipo”: padre, madre e hijo).

Esta normativa concuerda con el surgimiento del boom inmobiliario del país, por lo que es posible asociarla al fomento de esta industria por el Estado; es decir, se valora más la rentabilidad del sector inmobiliario, que la calidad de la vivienda. Este reglamento establece medidas mínimas distanpara

la vivienda, pero no establece condiciones óptimas de habitabilidad (espacios iluminados y ventilados, espacios que permitan la realización de actividades variadas, separación de zonas íntimas y sociales).

Frente a esta realidad, es necesario entender la vivienda como un motor de desarrollo social, y no solo como un activo financiero. “La vivienda no es solo una cuestión de cobijo sino una manera de recuperar la vida, enriqueciendo y ampliando todas las esferas de las actividades humanas” (Muxí, 2018, p.222). Sobre todo, en este tiempo de crisis, la vivienda es un elemento clave para enfrentar la pandemia y proteger a las familias. Es fundamental exigir que desde el Estado y el sector privado se oferten viviendas de calidad, seguras y accesibles para la población, con programas de vivienda que no solo atiendan a la clase media, sino se piense en todas las familias y sus condiciones.

Si bien el relato de este texto, se ha enfocado en las viviendas que pueden ser adaptadas -aunque con defi­ciencia- a las exigencias del confinamiento, también, es necesario visibilizar qué sucede en los lugares donde el Estado no llega, así como apoyar desde di­ferentes frentes (academia, estado y sector privado) la gestión e interés de las co­munidades vecinales para formular estrategias y al­ternativas que les permitan no solo una vivienda digna, sino también vivir en un ámbito urbano con todos los servicios y equipamiento adecuados. Por último, la nueva normalidad debería romper con la producción de la vivienda como un pri­vilegio y ofrecer calidad y tamaño por encima de la rentabilidad de quién las construye.

* Gianina Saavedra Ba­jonero. Estudiante de Arquitectura y asistente de investigación de Urbes-Lab. | NOTICIAS SER

NOTAS: