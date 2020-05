De los mercados a los buses

Huawei celebró su 17ª Cumbre Anual de Analistas en Shenzhen de forma física y virtual. En el evento, la com­pañía reunió a más de 2000 analistas, líderes de opinión y medios de una variedad de sectores como el de las teleco­municaciones, el internet y las finanzas. Juntos, discutieron cómo la industria puede traba­jar en conjunto para superar los tiempos difíciles, lograr resultados beneficiosos para todos y acelerar la llegada del mundo inteligente.

En la inauguración del evento, el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping, pronun­ció un discurso de apertura titulado “Huawei: un año y más allá”. El directivo comenzó compartiendo la experiencia de la compañía y los resultados comerciales del año pasado. Al respecto, dijo: “durante el año pasado, muchas tecnolo­gías no estuvieron disponibles para nosotros. A pesar de esto, Huawei luchó por sobrevivir y se esfuerza por avanzar”.

Huawei ha contribuido durante mucho tiempo a la industria de las TIC. Desde su fundación, se ha comprometido a llevar lo digital a más personas, hogares y organizaciones con el fin de hacer avanzar el mundo. En los últimos 30 años, ha des­plegado más de 1500 redes en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de 3 mil millo­nes de habitantes a nivel global. También proporciona dispositi­vos inteligentes a 600 millones de usuarios. Por eso, las acciones estadounidenses contra Huawei no solo dañarán a la compañía, sino que también perjudicarán las experiencias de los clientes y consumidores que usan sus productos y servicios.

La infraestructura de las TIC es la base del mundo inteligente. Para 2025, la economía digital representará una industria por un valor de 23 billones de dóla­res, por lo cual todavía tiene un gran potencial. Parados desde el umbral de esta inteligencia, se pueden identificar las oportuni­dades y desafíos del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Mirando hacia el futuro, Huawei continuará invirtiendo e innovando en tres dominios: conectividad, informática y dispositivos inteligentes. Por eso, trabajará con clientes, socios, organizaciones y todos los demás actores de la industria en procesos como la cadena de suministro, la definición de estándares y el cultivo del talento, para alentar una colaboración abierta, promover el desarrollo inclusivo del sector y explorar el futuro juntos.

En esa línea, Guo Ping aseguro que: “hoy el mundo es un sistema colaborativo integrado. La tendencia de la globalización no debería y probablemente no se revertirá. Los estándares fragmentados no benefician a nadie porque una mayor segmentación tendrá un impacto severo en toda la industria. El trabajo conjunto permite fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, salvaguardar la competencia justa, proteger estándares unificados y promover una cadena de suministro global colaborativa”.