“De este Congreso no se puede esperar nada”

Tragedia de Villa El Salvador tiene que ser tomada en cuenta para concertar medidas que eviten se repita tan doloroso suceso que enluta los hogares peruanos.

En entrevista exclusiva con Diario UNO, el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, denuncia que no se hace nada por combatir la informalidad ni se saca lecciones de anteriores accidentes como el de Puente Piedra, donde una explosión de balones de gas también ocasionó muertes. Además, hace un llamado urgente a las autoridades del sector para que se reúnan con las asociaciones del sector para tomar medidas urgentes, pues del desarrollo del gas natural y del GLP depende el futuro del Perú.

— ¿Ingeniero Camasca, en qué condiciones se realiza actualmente la comercialización del GLP en la capital y en el resto del país?

Se realiza en función de dos normas creadas en 1994; o sea, normas de 24 años atrás, que nacieron en la época de la privatización de las empresas estatales, entre ellas Sol Gas.

— ¿Cuáles son esas normas?

— Se dictaron las normas 01-94/EM y el decreto Supremo 027-94/EM. Con esas dos normas se buscaba que solo dos o tres empresas comercializaran el GLP aquí en el Perú.

— ¿Y cuál era la razón para ello?

— Bueno, porque la venta de la empresa Sol Gas al consorcio chileno Lipigas iniciaba la era de la privatización y la era de las corporaciones, y esas empresas venían con la exigencia de barrer con el mercado nacional, y en esa época había 33 empresas. Entonces también se privatizó el cilindro.

— ¿Cómo es eso?

— Pues que el cilindro ya no era del ama de casa sino de la empresa que acuñara un logotipo y, con ello se creaban las barreras burocráticas, situación que fue muy bien definida entre los años 2005 y 2006 por Indecopi, en los articulados de canje. Se hacía propietaria del balón de gas a las empresas corporativas, despojándolo al usuario.

— ¿Últimamente se ha agravado el tema de la informalidad o es una percepción tras la tragedia ocurrida en Villa El Salvador con la explosión de una cisterna de gas?

— Considero que no se ha agravado, sino que lo grave está en la informalidad misma. Nadie ha respondido a todos los llamados que hemos venido haciendo para que este mercado de alto riesgo sea encausado a través de la formalidad.

— ¿Cuantos balones de gas circulan en el país?

— En todo el país, el parque de cilindros está en un promedio de ocho a nueve millones, más o menos, pues no existe un cálculo exacto.

— ¿De esos ocho o nueve millones de cilindros, qué porcentaje se mueve informalmente, hay algún estimado al respecto?

— Yo estimo que más del 50%…

— ¿Y me decía que no se ha agravado la informalidad?

Lo grave está en que es inherente a la situación que atravesamos. De alguna manera, no hemos escuchado muchas veces cuando ha habido accidentes graves como el caso del balón de 45 kilos que explotó en Puente Piedra y que también mató a varias personas, cuando se descargaba un camión repartidor. Y otros casos más que nos han venido avisando de la gravedad de esta situación.

— Hasta que pasó lo de Villa El Salvador.

— Es indudable que lo ocurrido en Villa El Salvador ha creado una conmoción y sería bueno no buscar “cabezas de turco”, sino actuar como actúa cualquier país civilizado, tomando las medidas para que no vuelva ocurrir este tipo de hechos.

— Cuáles serían esas medidas, ingeniero Camasca?

— En primera instancia, los organismos del Estado deben programarse dentro de una cultura de gas, ya que desde 2004 el Perú entró a autoabastecerse, inclusive, con la expectativa del gas natural, pero no se ha trabajado en función de una cultura de gas que debe ser consecuencia de una política energética seria

— ¿Pero que se puede hacer para que lo de Villa El Salvador no se repita?

— Lo mejor que podríamos hacer en este momento es que la autoridad competente, los organismos como las asociaciones que manejamos este producto nos sentemos y saquemos conclusiones que se traduzcan en complementar normas y eliminar la burocracia que existe por haber copiado normas de otras realidades

— ¿Por ejemplo?

— Le pongo un solo caso, ocurrido aquí. Muchas veces la autoridad competente nos administra o fiscaliza como si fuéramos un país del primer mundo, porque en base a la era de las grandes corporaciones nos hacen creer que el Perú está en un franco desarrollo y en camino a ingresar al primer mundo; es más, había toda una gestión para que en 2021, el próximo año, el Perú ingresara a la OCDE.

— Así es…

— Pero cómo se autoriza y se fiscaliza en el primer mundo a una empresa o medio de transporte de mercancías peligrosas, pues a través de las declaraciones juradas, porque en el primer mundo se trata de evitar la burocracia y se cree en el empresario que está cumpliendo con toda rigurosidad las exigencias de la norma. Pero estamos hablando de un primer mundo donde existe cultura de gas.

— Claro, es muy diferente a lo que ocurre aquí…

Aquí no hay cultura de gas y entonces no sabemos si la autoridad competente tomo este modelo en la ola de que nos creemos que estamos ya en vías al primer mundo y no en función de lo que tenemos acá, quizá funcione en las grandes ciudades, pero no en el Perú profundo.

— ¿Cuando habla de la autoridad competente, se refiere al Ministerio de Energía y Minas o al Osinergmin?

— A ambos…

— Bien, entonces a ambos…

— A ambos porque son entidades del sector que, supuestamente, una hace la norma y la otra fiscaliza. A propósito, en una entrevista anterior que me hizo Diario UNO ya he señalado que eso es contraproducente porque la dirección de fiscalización, que desde el año 2000 la tiene el Osinergmin, debe volver al Ministerio de Energía y Minas para que éste corrija los excesos e ineficacias de la norma.

— ¿Por qué…?

— Mire, muchas veces cuando nosotros hemos ido, como asociación, a reclamar que una norma no es coherente con la realidad el organismo fiscalizador nos ha dicho nosotros no hacemos la norma vayan al ministerio a pedir que cambien la norma, y esas circunstancias se deben terminar. Por eso nosotros insistimos en que la Dirección de Fiscalización que está actualmente en Osinergmin debe volver al Ministerio de Energía y Minas, al igual que ha vuelto el FISE. En cambio aquí nos hemos pasado 20 años y la informalidad ha crecido tremendamente.

— Claro, porque Osinergmin no está facultado a fiscalizar la informalidad…

— Así lo han dicho los mismos voceros del Osinergmin.

— Así es…

— Entonces, estamos en un país en que si los órganos encargados de fiscalizar no cumplen, no va a ser pues la Policía nacional o el Concejo Municipal deba encabezar esta acción para luego llamar al Osinergmín. Por el contrario, es Osinergmín el que debe iniciar las acciones y convocar a los organismos de apoyo

— En la tragedia de Villa El Salvador primero se alegó responsabilidad del municipio, pero ahora se ha establecido que también, faltó dispositivos de seguridad en la cisterna y que habría algún grado de responsabilidad del chofer. No obstante el camión estaba certificado por Osinergmín…

— Volvemos a lo mismo. Ese camión ha estado autorizado bajo una declaración jurada y no ha tenido una inspección física. Quizá cumplió con estándares mínimos para la aprobación del análisis virtual. Esto está conllevando a que el problema de riesgo esté latente. Y si continuamos así, sin tomar acción, va a continuar la situació9n de riesgo.

— Mucho se dijo que con la masificación del gas natural se acabarían todos estos problemas.

— Aquí quiero aclarar un tema. Desde el año 2004 en que salió Camisea, tenemos la presencia del gas natural, y ojo que se habló de la era de la masificación del gas, lo cual comprende gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), pero ahora comienzan a separar el gas natural y el GLP, diciendo que son cosas distintas.

— ¿Cómo sería, entonces?

— En principio ambos son primos hermanos, porque ambos son hidrocarburos y domésticos, tanto vehicular como industrial. Lo único es que el cas natural se tiene que almacenar o transportar en tuberías que soporten 4,000 o 5,000 PSI, a diferencia del GLP que se transporta en contenedores, tanques o cilindros que están más o menos entre 80 a 120 PSI; esa es la única diferencia.

— ¿Y por qué tratan de diferenciar ambos combustibles?

Bueno, hay voceros del gas natural que, aprovechando una situación de desgracia como la ocurrida en Villa El Salvador, probablemente estén tratando de confundir y ganar dividendos para sus objetivos y que no va desde el 2004 al 2020 de la mano de masificar el gas natural. Me parece que en lo que ellos están más preocupados es en masificar sus ganancias.

— ¿Cómo así…?

— Ellos están pidiendo que el Estado asuma la masificación del gas a como sea, pero desde el año 2004 están con ese cuento de la masificación, pero la masificación del gas natural se va a desarrollar en la medida que existan las condiciones físicas, geográficas, etc., y donde no se tendrá que masificar el GLP.

— ¿No es lo uno o lo otro, entonces?

— Una política seria de Estado no puede decir que se va a masificar el gas natural y paralizar el GLP porque eso sería una miopía muy grande que quizá la originan algunos intereses particulares, pero no sirve para el desarrollo de una nación. Recordemos que el GLP es el segundo combustible más usado en el país, pues se desarrolla con el crecimiento poblacional por tener la facilidad de hacerlo vertical y horizontalmente. Una nueva familia que se forma no va a esperar que le llegue el gas natural a su zona. Tiene su balón en la azotea o en el cerro o donde pueda vivir, y ni hablar del interior del país.

— Tampoco todos los edificios de Lima están preparados para tener gas natural, ¿cierto?

— Así es, por eso yo digo que se está intentando masificar las ganancias de algunas empresas que manejan el rubro del gas natural.

— ¿Entonces, lo que están haciendo es “maximizar” ganancias y no “masificar” el gas?

— Claro maximizar sus ganancias y masificar entre comillas o a como sea el gas natural a costa del Estado. Eso es lo que se está produciendo ahora y que tienen que tener en cuenta muy en cuenta el Ministerio de Energía y Minas y el presidente Martín Vizcarra, porque aquí el GLP es el segundo combustible más usado del país, cuyas bondades se han puesto en tela de juicio por una mala propaganda y opiniones que buscan separar el gas natural del GLP.

— Bien, ese es el problema, entonces…

Sí pero hay otro asunto más grave y es la forma en que se está instalando el gas natural dentro de las casas, con muy pocos niveles de seguridad porque las grandes empresas presionan para que se masifique a como sea y estamos en un país sísmico.

— Qué pasaría en un caso como el que usted sugiere…

— Dios no lo permita, pero el día que suceda un sismo fuerte los daños del terremoto quizá no sean tan contundentes como si se agravan por incendios.

— ¿Así estamos?

— No solo eso, yo le digo cómo están las cosas en este momento. El organismo regulador fiscaliza hasta el medidor en la entrada de la casa, pero de allí la responsabilidad de la instalación dentro del inmueble se la han pasado a los municipios. No todos los municipios están en condiciones de fiscalizar una red de tuberías de plástico dentro de las casas. Estos combustibles subsisten en las grandes ciudades y están bien implementados. Eso es lo que queremos.

— Pero hay otros factores, ¿no?

La infraestructura, por ejemplo. Nuestras carreteras soportan diariamente el transporte de mercaderías peligrosas, no solo de gas. Por eso en otros países se implementa el cabotaje nacional activo, para que desde los puertos se complemente con rutas cortas de penetración, y no tener toda la Panamericana llena de este tipo de mercancías. Eso es política de Estado, es una política de hidrocarburos seria.

— Usted ha planteado una reunión con las autoridades del sector y las asociaciones…

— Mire, en otro país una circunstancia de esta connotación obliga a conformar una comisión de alto nivel, con los representantes del Estado, gobiernos locales y las asociaciones representativas de quienes manejan el producto, para sacar un pronunciamiento serio en un plazo de tres meses.

ALGO MÁS

Abel Camasca, gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, la más grande del país con más de 57 miembros y con plantas envasadoras formales a nivel nacional, denunció que se quiere enfrentar al gas natural con el GLP, cuando ambos están ligados al desarrollo del país. Hizo un llamado al Ministerio de Energía y Minas para analizar esta situación directamente con las personas e instituciones que están en el sector, tras el lamentable incidente de Villa El Salvador que ha ocasionado 17 víctimas.

Por: Luis Miguel Revoredo Iparraguirre