Dayanita y Danny Rosales protagonizan “Habla Causa”

Alegre, carismático, sincero, sencillo y con harto jale. Así es el joven actor Gabriel Rondón, el popular ‘Simón’ de la teleserie de América TV, ‘De vuelta al barrio’. Con mucho orgullo saca cara por sus más de 24 mil seguidores en Instagram y se confesó para el portal La Ultima.

Propuestas indecentes

«Las chicas me levantan mucho el ego con sus lindos comentarios, es más cuando me escriben esas cosas tan bonitas me siento muy guapo, así como Brad Pitt». Revela Gabriel que, día a día, recibe todo tipo de mensajes desde los más dulces, cariñosos hasta propuesta indecentes. «Me envían mensajes cariñosos (risas), alentadores, que apoyan mi carrera y me felicitan por mi trabajo. Hay de todo, recibo algunos con insultos. Aprendí a ignorarlos. Cuando son muy fuertes los bloqueo, pero no se cansan porque se crean otras cuentas y siguen insultando. No afecta mi carrera en absoluto», declaró el hijo del conductor y periodista Ricardo Rondón.

Como bien dices, no haces casos a los mensajes negativos y sí a los positivos que son la mayoría…

Eso sí, siento el cariño de la gente en todo momento. Las chicas te dicen que eres lindo y te sientes guapo (risas). La gente te apoya, está ahí contigo y te crean Club de fans. ¿Cómo no darles la oportunidad de conocerte y mostrarte cómo eres en las redes sociales? Yo feliz.

¿Cómo te sientes de pertenecer a una gran producción como ‘De vuelta al barrio’?

Como dice mi ‘viejo’, estar en ‘De vuelta al barrio’ es como jugar en el Barcelona. Así sea de suplente, pero estoy en el equipo. Cuántos actores quisieran tener un personaje como el que tengo yo. Estoy muy agradecido con esta oportunidad, ya son 3 años en la serie.

‘Simón’ la está rompiendo y muestra de ello, es el gran jale que tienes en todos lados

Muchas gracias (risas). La verdad, es que ‘Simón’ se ha ganado el cariño y respeto del público por sus divertidas escenas. Hay ‘Simón’ para rato.

¿Cuál ha sido tu mejor escena en la serie?

Mi favorita fue la que compartí con ‘Dante’ (Sergio Gjurinovic) en el colegio. Él está enamorado de mi hermana ‘Flor Margarita’ (Carolina Cano), lo chantajeo con el fin de que me apruebe el curso y lo ayudo con ella.

Debutaste en el cine en la película ‘Un amor hasta las patas’ junto a Nataniell Sánchez, ¿qué tal la experiencia al verte en la pantalla gigante?

Me sentí increíble. Fue una de las experiencias más grandes que he podido vivir. Mi más grande sueño, ir a tu propio avant premier. ¡Qué bacán se siente! Tuve un personaje chiquito, pero fue un punto a mi favor como profesional. Quiero seguir haciendo cine y buscar un papel protagónico en algún momento.

En ‘DVAB’ te has peleado por el amor de ‘Lili’ (Merly Morello) con ‘Pedrito’ (Samuel Sunderland), ¿te ha pasado algo similar en tu vida real?

He tenido desiluciones, pero ¿pelear por una mujer?, dignidad primero (risas).

¿Te has ganado alguna escena de celos por una pareja por los besos en la serie?

Sí, fue por no comentar antes de… La persona que esté conmigo tiene que saber que mi trabajo es tener escenas románticas de besos con otra mujer. La debe tener clara y conocer mi trabajo. Sino no avanzamos en la relación.

¿El jale se lo heredaste de tu papá Ricardo?

Cada uno tiene su propio jale (risas).

¿Cómo es la relación con él?

Fuera de ser mi mejor amigo, es mi mayor influencia, es quien siempre me ayuda, mi consejero. Tiene mucha ‘cancha’. Hace tiempo tuve un ataque cibernético porque decían que ingresé a la serie por vara. Eso derrumba a cualquiera. Mi papá me vio triste y desesperado por esa situación. Gracias a él lo superé.

Cuéntame de tu experiencia en la conducción de ‘¿En qué andas?’ junto a tu papá

Es un lujo trabajar con él, me enseña tanto. Hacemos todo el programa juntos, aprendo todos los días de su experiencia. Hemos viajado por muchos lugares del Perú para el programa. No se olviden de vernos en ‘¿En qué andas?’ por Viva TV, Sol TV y QuatroTV. También en Movistar canal 38, ClaroTv canal 11, BestCable canal 91, Cablemas canal 11 y TDT 11.1. En el Instagram me encuentran como @gabriel_rondon_oficial