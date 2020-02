Da la impresión de que el Gobierno quiere un Ministerio Público débil

Nosotros estamos viviendo de las limosnas del Ejecutivo y nos encontramos arrinconados a nivel presupuestal precisó Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, al considerar que el Gobierno busca debilitar al Ministerio Público.

“A la ministra de Economía no la conozco, y no es mi función conversar con ella. He dicho en una entrevista que nosotros estamos viviendo de limosnas del Ejecutivo. Es decir, estamos arrinconados presupuestariamente. Da la impresión que este Gobierno quiere tener un Ministerio Público débil, porque si no te dan las condiciones somos un Ministerio Público débil”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“No tenemos las herramientas para enfrentar la criminalidad como quisiéramos, pero pese a esta decisión política de mantenernos arrinconados, debilitados por falta de presupuesto, nosotros estamos dando la cara y no nos estamos acobardando frente a eso”, anotó.

72 SENTENCIAS EN EL 2019

Chávez Cotrina refirió, en ese sentido, que pese a la falta de recursos y de apoyo presupuestal del Ejecutivo, se logró 72 sentencias contra organizaciones criminales en el 2019.

“Pese a la falta de recursos, el año pasado hemos logrado 72 sentencias contra organizaciones criminales. Es decir, hay 72 organizaciones criminales con sentencias condenatorias entre 25 y 30 años de pena privativa. Tenemos más de 350 integrantes de organizaciones criminales sentenciados, pese a que no tenemos el apoyo real del Ejecutivo”, indicó.

NO HAY REAL COMPROMISO

Consideró, en ese sentido, que no existe un real compromiso político del Gobierno para enfrentar el crimen organizado y mucho menos para luchar contra la trata de personas.

“No existe el compromiso político de este gobierno para enfrentar el crimen organizado ni mucho menos a la trata de personas. A la trata de personas le hemos dado la espalda y yo, como coordinador también de la Fiscalías de Trata de Personas, a veces me siento que estoy luchando contra un monstruo de 10 cabezas, porque no sé quién está contra nosotros, si los delincuentes o el Ejecutivo que no nos quiere dar el presupuesto para enfrentar la trata de personas”, remarcó.

“No tenemos ni carros, los fiscales me piden por ejemplo tóner y no tenemos impresoras. Es increíble la forma como trabajan las fiscalías de Trata de Personas. Se pidió un presupuesto de 18 millones para crear 10 fiscalías más de trata de personas y no lo han dado”, aseveró.

DECISIONES POLÍTICAS

Chávez Cotrina refirió, finalmente, que el Ejecutivo no puede enfrentar el crimen organizado con palabras sino con decisiones políticas.

“Usted no puede enfrentar al crimen organizado con palabras, se tiene que enfrentar con decisiones políticas. Ni siquiera con voluntad política, porque todos la tenemos, pero si esa voluntad política no se transforma en una decisión política de dar al Ministerio Público su presupuesto real, entonces las frases quedan en el aire. Por eso es que la criminalidad está creciendo”, subrayó.