Cuidado con el rebrote

En diversos medios de comunicación ya se está hablando de la posibilidad de que llegue al Perú una segunda ola de Covid-19. Opiniones a favor o en contra hay muchas, pero en lo que sí coinciden los especialistas es en que debemos estar prevenidos. Razón no les falta por cuanto hasta el momento un 30% de la población ha sido contagiada, lo cual quiere decir que nos encontramos muy lejos aún del 70% que podría reducir las posibilidades de un rebrote o segunda ola. A ello se debe agregar el hecho que recientemente se ha flexibilizado las medidas de bioseguridad que debe mantener la población.

Ya se han reiniciado los vuelos internacionales de pasajeros, pero en Europa se constata una segunda ola en países encabezados por República Checa con el primer lugar en esta parte del mundo, le siguen Bélgica, Holanda, Francia , Reino Unido y España, según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. Es de esperar que los controles en los aeropuertos sean del todo efectivos. También reinicia sus actividades el turismo y por ende Machu Picchu reabre sus puertas a los turistas extranjeros.

Es verdad que ahora tenemos mejor infraestructura hospitalaria que cuando llegó la pandemia al Perú el pasado 6 de marzo, pero eso no es suficiente, pues debería dotarse a todos los hospitales públicos de plantas de oxígeno para evitar que la gente llegue a las unidades de cuidados intensivos (UCI) por no haber recibido tratamiento desde que comenzó a presentar el caso de Coronavirus. También haría falta contar con más profesionales de la salud para atender a un mayor número de pacientes. No olvidemos tampoco que otras enfermedades han dejado de atenderse durante la pandemia; es decir que tendría que reforzarse el primer nivel de atención (Postas médicas y centros de salud) para atender debidamente los caso que no sean de Covid-19.

Mientras tanto, la población no debe bajar la guardia por ningún motivo, lo cual quiere decir que debemos seguir usando mascarillas, manteniendo la distancia social, evitando lugares donde haya aglomeraciones y evitar las visitas las reuniones sociales. No hay que olvidar que el contagio sigue latente y que nada nos asegura inmunidad mientras que no salga la vacuna y sea distribuida entre toda la población. Evitar la posibilidad de una segunda ola o rebrote del Covid está en nosotros y en nadie más. No es tiempo de pensar en fiestas ni distracciones en lugares públicos cerrados. Las cuarentenas extremas pueden evitarse si todos nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias. El contagio sigue latente.