Cuestiona demora del Estado para entrega del segundo bono

No entiendo por qué después de tres meses de anunciado, el Gobierno está recién entregando este segundo Bono Familiar Universal, sostuvo la politóloga Alexandra Ames, tras considerar que esto debió hacerse de inmediato tras el Mensaje a la Nación.

“Yo no entiendo por qué se está entregando tan tarde este segundo bono, porque si ya se tiene la base de datos se debió hacer [después del 28 de julio]. Para empezar, no entiendo porque se esperó el 28 de julio, más allá de fines políticos, para anunciar el bono cuando se pudo anunciar antes”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Una vez que se anuncia el 28 de julio, no entiendo por qué recién en octubre [se entrega]. O sea, nos hemos demorado tres meses en entregar ese bono para los mismos beneficiarios. La base de datos ya está hecha. No tiene ningún sentido que nos hayamos demorado tres meses en entregarles a las personas que el Estado ya ha identificado. Eso es algo que yo no logró comprender”, manifestó.

PROCESO LENTO

En otro momento, la analista consideró que el proceso de entrega de bonos por parte del Gobierno ha sido bastante lento. Recomendó al Poder Ejecutivo identificar los cuellos de botella a fin de corregir errores y acelerar el trabajo del Estado.

“[Sobre el bono universal] en principio, ha sido un proceso bastante lento. En un contexto de emergencia, uno debe tomar decisiones rápidas, pero los procesos burocráticos o los procesos de gestión interna de alguna manera no han posibilitado cumplir con los deseos que pudieran haber tenido los ministros, en el caso particular del ministro de Salud y en particular el presidente”, subrayó.

“Hay que empezar a identificar esos cuellos de botella para destrabar esta situación y evitar que esto vuelva a pasar. Mi conclusión aquí, a la fecha, es que definitivamente nos hemos demorado en atender a los ciudadanos, porque más allá de la toma de decisiones lo que importa es que esta decisión se implemente”, acotó.