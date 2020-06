Procuraduría espera que Odebrecht desista de arbitraje por Gasoducto

La parlamentaria Cecilia García de Podemos Perú se pronunció acerca de las denuncias por el licenciamiento de siete filiales de la UTP, que no cumplían con las exigencias de la calidad de educación.

En entrevistas para diversos medios, la congresista pidió la renuncia del ministro de Educación, Martín Benavides y que esté tendría que ir preso pues asegura que cuando era jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ha favorecido a la Universidad Tecnológica del Perú dando licencias que no correspondían.

“El ministro debe dar explicaciones, de hecho. Pero, más que dar un paso al costado, lo suyo linda con lo penal. Es decir, tendría que irse preso”, dijo García en una radio local.

La parlamentaria dijo que dar licencias a algunas filiales de la UTP no tienen ni pies ni cabeza porque sus instalaciones no cumplían con los requisitos básicos. “Sé que eso sucedió a inicios de 2019. Y también he tomado conocimiento de que, por ejemplo, una de las sedes, la de Huancayo, no tenía ni techo. Y la norma de Sunedu establece que se haya verificado tener todo implementado, todo lo necesario. Es decir, laboratorios, aulas, todo acabado. Y se entregó licencias a esas filiales de la UTP que ni techo tenían”, sostuvo.

La legisladora agregó: “Por esas falencias se bloqueó a otras universidades. ¿Qué se busca? ¿Quedarse con todo el mercado educativo? Lo digo porque Intercorp, dueña de la UTP, es también propieta­ria de los colegios Innova. Detrás del poder político hay un beneficio empresarial des­leal”, argumentó.

“Parece que la idea es cerrar universidades –dijo-, así quedan muchos alumnos libres y ven a cada uno como un dólar. Como ciudadana, esto me hiere, me indigna. No soporto más la impunidad. Acá tiene que haber castigo se­gún ley, para que nunca más se asome”, agregó en alusión al ministro Benavides.laborato­