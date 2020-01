Cuellos Blancos manejarían el sistema de justicia

Se reveló que dos de los flamantes miembros de la Junta Nacional de Justicia tuvieron diversas comunicaciones telefónicas con César Hinostroza y otros implicados en la presunta red de corrupción. Juramentación programada para el lunes 6 sería inconstitucional.

Un registro de llamadas telefónicas, al cual tuvo acceso el diario El Comercio, reveló que dos de los abogados elegidos para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Marco Tulio Falconí Picardo y María Zavala Valladares, se comunicaron en diversas oportunidades con el exjuez César Hinostroza y algunos personajes implicados en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto.

El lunes 6 de enero, los siete abogados designados como titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) jurarán al cargo para luego iniciar su principal función encomendada: reestructurar el Poder Judicial y el Ministerio Público golpeado por los casos de corrupción de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según el documento, se tiene registro de que Falconí y Zavala tuvieron comunicaciones con César Hinostroza, antes y después de que sea designado juez supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el caso de Falconí, se registraron 21 comunicaciones telefónicas con el presunto líder de los Cuellos Blancos, mientras que en el caso de Zavala cuenta con 16 conversaciones con exjueces vinculados a la red de corrupción. Además, se comunicaron con el exconsejero Iván Noguera y el actual fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, entre otros.

También se reveló que una de las llamadas realizadas por Zavala fue realizada el 10 de febrero del 2016, un día después de que la Sala Plena de la Corte Suprema -de la que participó Hinostroza- realizó una sesión donde se eligió a los representantes del Poder Judicial ante el CNM. Segundo Morales Parraguez salió electo como representante titular, mientras que María Zavala Valladares fue designada suplente en dicho cargo.

La información consigna que no existen audios de las llamadas, debido a que las interceptaciones fueron autorizadas judicialmente en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto a fines del año 2017, y no se dispuso esta medida contra las personas mencionadas.

COMISIÓN ESPECIAL SIN TRANSPARENCIA

El director de Ideeleradio, Glatzer Tuesta, advirtió la gravedad de las revelaciones y consideró que tanto Zavala como Falconí debieron informar sobre estos acercamientos con Hinostroza, más si se tiene en cuenta la magnitud del daño generado al país por la corrupción en el sistema de justicia.

Además, consideró que la Comisión Especial no ha actuado con transparencia, pues aún no publica los criterios de las votaciones realizadas sobre cada uno de los catorce candidatos elegidos, entre titulares y suplentes. “No ha habido especial atención en el proceso, aquí no se trataba de hacer un examen escrito, sino de ir hasta el fondo para conocer quién era cada uno de ellos. Ahora tenemos un caso que hay que mirar con particular atención ya que podríamos estar ante personas con cercanías a personajes que serán investigados”, indicó.

Tuesta recordó que “tanto la señora Zavala como el señor Falconí ya tenían cuestionamientos antes de su elección”, por lo que la Comisión Especial debió realizar un proceso más riguroso. “En el caso de Falconí, dice que buscaba a Hinostroza para que presente un libro, en el año 2017, cuando ya el CNM había negado que sea fiscal supremo en varias oportunidades”, apuntó.

El analista señaló que “lo que debió venir después del CNM nefasto, fue una JNJ incuestionable, intachable y fuera de todo tipo de sospechas”. “Pero estos cuestionamientos, que vienen antes de que los elijan, dan cuenta de que la Comisión Especial no ha prestado la atención debida al encargo que recibieron, y eso es lo que hay que reclamar”, concluyó.

Por su parte, el exsecretario de Transparencia, Gerardo Távara, indicó que la Comisión Especial podría suspender la juramentación de Falconí y Zavala “mientras no se aclaren sus comunicaciones con César Hinostroza”.

En tanto, la constitucionalista Beatriz Ramírez manifestó en Radio Nacional que “la Comisión Especial le hizo a Zavala preguntas muy tibias” y que, en el caso de José Luis Lecaros, “le preguntó sobre su experiencia en el extranjero y nada relacionado con su trabajo en el CNM”. “En el caso de María Zavala, ella era accesitaria del Consejo Nacional de la Magistratura y fue muy cercana al grupo de los ‘hermanitos’”, agregó.

JURAMENTACIÓN SERÍA INCONSTITUCIONAL

Para el abogado y experto en temas anticorrupción, Ernesto de la Jara, resultará inconstitucional e ilegal que Marco Tulio Falconí y María Zavala juramenten este lunes como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “La Comisión Especial, a cargo del concurso público para su elección, tiene la potestad, de acuerdo a las bases aprobadas por ella misma, para revisar y dejar sin efectos sus nombramientos, por haber sido efectuados de acuerdo a una evaluación que se hizo antes de que aparezca la información comprometedora que sobre ellos acaba de publicar El Comercio, la misma que, además, fue omitida por los postulantes, cuando tenían la obligación de comunicarla para que pueda ser evaluada”, advirtió.

“De lo contrario, se estaría corriendo el riesgo de estar poniendo -por lo menos en dos casos- al ‘gato de despensero’, lo que sería gravísimo para la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de Justicia”, añadió.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO