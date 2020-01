Cuba: 61, EEUU: 0

El primer año, después del deslumbramiento y la certidumbre de la patria, Ya sabíamos que los fuegos apagados en la Sierra Volverían a encenderse, para que la isla se conservara Como la habíamos soñado, como la habíamos conquistado.

El segundo año nos encontró con las armas en la mano, felices De poder compartir el riesgo y la gloria Que conocieran apenas ayer los hombres mejores, Los de la barba y la esperanza en medio de la noche oscura.

Al tercer año estábamos enriquecidos con una gran victoria Y llenos de más letras, más armas y más decisiones.

En el cuarto año, Revolución nuestra, amor nuestro, Ya hemos muerto y renacido muchas veces, Y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura Como los astros. Mejor aún: como el pueblo Que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo, Revolución nuestra, amor nuestro.

Poema titulado Revolución nuestra, Amor nuestro.

Autor el gran escritor y poeta cubano Roberto Fernández Retamar.

Llegando a la cumbre de 61 años Revolucionando, Cuba ha tenido un reconocimiento mundial, uno más: ocupa el primer lugar en el Índice de Desarrollo Sostenible. En los tiempos de la globalización capitalista, con los mayores adelantos tecnológicos, el mundo puede ser destruido por el sistema que se hace llamar ultra moderno, ya tiene envenenados los mares, el aire, la tierra,… Se demuestra que el modelo cubano tiene las propiedades innatas del respeto a la vida, propiedades que son el ejemplo y la esperanza a seguir y por la que trabajar.

Así lo expresaba el gran Roberto Fernández Retamar: Revolución nuestra, Amor nuestro. Día 1 de Enero, Día de gran celebración: 61 a 0.

Indice de Desarrollo Sostenible.

Ejemplo de cómo se cuida el medio, la tierra, el agua, el aire, de cómo se progresa sin impedir que la naturaleza también siga siendo próspera. Pueden ustedes mirar ecológicamente.

Indice de Desarrollo Sostenible.

Apreciar la vida como una esperanza. Disponer de cuidados médicos que resulten estimulantes y preciosos para la reposición de fuerzas. Contar con acompañamiento sabio capaz de estimular y alimentar la mente para humanizarse hasta las metas más altas.

Indice de Desarrollo Sostenible:

Cuba es el 1º. EEUU el 159 de 163 países.

Según el estudio realizado por WWF, Cuba es el único país del mundo con Desarrollo Sostenible, la resolución termina diciendo: No significa, por supuesto, que Cuba sea un país perfecto, pero sí que es el que cumple las condiciones. Con ésta exposición, Cuba deja su marca en la Historia: la dirección del mantenimiento naturalista, merecedora de todo respeto. EEUU y sus países súbditos consumen las conciencias humanas mientras matan el lugar en que vivimos, su sistema es indefendible, es incompatible con la vida.

Permita, usted que lee, que le recuerde que ya el 12 de Junio de 1992, en la ONU, el Presidente Fidel Castro, en su discurso, que es bandera de la lucha contra el sistema de producción capitalista por el peligro medioambiental que crea, subrayó: Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.

Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Las importantísimas palabras de Fidel Castro, sobre las que Cuba viene trabajando para ser hoy la primera nación en el Indice de Desarrollo Sostenible, se encuentran recogidas en el libro titulado Mañana será demasiado tarde, editado por la editorial Txalaparta.

Dicho esto, hay que señalar dos elementos trascendentes: El primero, reconocido por los mismos cubanos, y, rechazado el 2º por el mundo entero en la ONU. El 1º: Deben mejorarse la disciplina laboral, el compromiso, los ingresos, la producción agrícola, las canalizaciones de agua y la limpieza de ésta, el abastecimiento de alimentos, todo lo relacionado con la tierra y la limpieza del aire, la producción industrial. Aun con tales deficiencias Cuba-país-pueblo, resulta el 1º en el Indice de Desarrollo Sostenible.

El 2º elemento trascendente y éste rechazado por el mundo en los organismos internacionales, es el bloqueo: la dictadura imperial pone todos los medios para que Cuba no pueda comerciar con el exterior, ni operar financieramente, ni económicamente, ni intercambiar su cultura.

Los gobiernos que lo intentan, las empresas, los medios financieros del mundo, reciben multas, sanciones, persecuciones políticas, injerencias en todos sus canales, Obama decía que a los países que no les obedecen les retuercen el brazo, Trump manda incrementar las sanciones y llevar el bloqueo a todos los órdenes de la vida política, económica, comercial, financiera y cultural.

Cuba no puede realizar con normalidad compras, pagos, cobros, sin que le cueste hasta diez veces más cualquier operación, no puede pagar sin arriesgarse a que le roben con órdenes ilegales de EEUU, o que sus artistas, maestros, médicos solidarios, sean perseguidos, prohibidos, deportados, un ejemplo de última hora: los conciertos que tenía contratados el grupo cubano Gente de Zona en Florida han sido prohibidos, así como se le ha impedido entrar en EEUU y por tanto la realización de su trabajo artístico a la cantante Haila María Mompió.

El peligro que representa EEUU para el mundo se expresa de modo paralelo a su destrucción de la naturaleza con el bloqueo a Cuba, es su plan dictatorial para todo aquél país, aquella nación, aquel pueblo que busque el camino de la supervivencia en igualdad y respeto, lo contrario del significado del bloqueo, acción de guerra.

Sólo la élite imperial, tan inmoral y de mísera condición se alegra del daño que causa, sólo el régimen y el sistema de explotación humana más amoral, sólo mantiene su sonrisa hierática, de muerte, el que mantiene su invasión de una parte de la isla, que, por cierto, ¿la porción de tierra robada la emplean en el progreso?:

¡No! La emplean como prisión, y por si no fuese suficiente daño, la emplean como la peor prisión del mundo, allí quieren encerrar a un héroe de la Humanidad, Julián Assange, el que fue capaz de denunciar mediante su agencia Wikileaks los crímenes en que se revive el ejército de EEUU en Irak, los mismos que comete allí donde invade para establecer su dominio. El bloqueo es la forma de acoso, de aislamiento, en busca de la rendición o el debilitamiento para acabar con el pueblo que se resiste a su dominio.

Por todo eso no podemos ser ignorantes de lo que representa Cuba para el mundo, recuérdese: el 1º en el Indice de Desarrollo Sostenible, con sus debilidades. No podemos mantenernos al margen cuando se nos advierte que Cuba es el mejor ejemplo de sostenibilidad de la Tierra, no podemos ser mirones, pero tampoco creyentes, confesionales, sabemos en lo que debe mejorar Cuba, y sabemos, con todos los conocimientos científicos y los datos resultantes ante nosotros, que el capitalismo no es renovable. De la misma forma hay que posicionarse ante el crimen del bloqueo, reforzado por, se dice poco, más de 70 bases militares de obediencia estadounidense en torno a la isla.

Quienes no queremos ser ignorantes, ni mirones, ni creyentes, quienes somos participativos, felicitamos a Cuba-gobierno-pueblo por su apuesta de trabajo en pos de la supervivencia del mundo, y por su valentía antiimperialista, en su 61 cumpleaños.

Recuerden el Son del bloqueo, del gran poeta cubano Nicolas Guillén:

Kennedy con su bloqueo / Nos quiere cerrar el mar, / Quenedi, quenedá, / Afeitar a los barbudos, / Volvernos a esclavizar.

/ Quenedí, quenedá ¡que bruto es el tío Sam! / Quenedá.

/ Ni un paso atrás, compañeros, / Amigos, ni un paso atrás, / Quenedí, quenedá, / Plomo y plomo al enemigo, / Plomo y plomo nada más. / Quenedí, quenedá. / ¡Qué bruto el tío Sam ! / Quenedá / Martí quiso a Cuba libre / Y Fidel dijo: ¡Ya está ! / Quenedí, quenedá / Con bloqueo o sin bloqueo / Libre por siempre será. / Quenedí, quenedá, / ¡que bruto que es el Tío Sam ! Quenedá. / ¡Lárgate, yanqui, de aquí ! Quenedí, / ¡Déjanos, Kennedy, en paz ! / Quenedá. Porque si no vas a ver, / Vas a ver, / El plomo que lloverá. / Ay, vas a ver / El plomo que lloverá. / Quenedá.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios.

Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.

RAMÓN PEDREGAL CASANOVA

