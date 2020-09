Crean sistema tecnológico para emprendedores

El mundo vive una transición importante, llena de cambios y transformaciones. Los maestros no son ajenos a esta nueva realidad. De manera tradicional ellos estaban acostumbrados a enseñar en el marco de un tiempo-espacio, pero hoy todo esto se resume a las aulas virtuales, explica Cristóbal Cobo, investigador y especialista en tecnologías nuevas y educacionales.

En las últimas décadas se pusieron sobre la mesa a las tecnologías digitales; sin embargo, es importante saber “intercambiarlas”, sostuvo el experto durante su presentación en el primer congreso internacional virtual “Juntos abrimos las puertas de la escuela del futuro”, organizado por Compartir, la solución digital educativa de Santillana, en el marco de su campaña Enseñar es Aprender, que busca revalorar la labor del docente peruano en épocas de pandemia. “Las nuevas y no tan recientes tecnologías son buenas para el aprendizaje remoto”, agregó.

En ese sentido, Cobo considera necesario que se aplique un mix de medios entre la televisión, radio, material impreso, computador, móviles o tablets para intercambiar información entre maestros-alumnos. “Esta será la clave para que las oportunidades que brinda la inteligencia artificial no generen desigualdades entre los que tienen los recursos y aquellos que no”, afirma el especialista. Además, asegura que la combinación de tecnologías hace que el proceso de aprendizaje sea más efectivo.

POLÍTICAS INCLUSIVAS

“La brecha digital no solo se forma entre los que tienen conectividad y los que no, sino entre aquellos que no saben usarla”, afirma el experto. Es por ello que Cobo invoca a los países latinoamericanos a contar con políticas públicas que no excluyan a las zonas rurales, pero también a brindar herramientas a los docentes para enseñar y a los estudiantes para aprender.