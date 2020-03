Covid-19: “Se vienen más muertes y países afectados”

El Ministerio Público decidió archivar la denuncia por acoso sexual contra YonhyLescano, excongresista de Acción Popular. Los peritajes a los mensajes de WhatsApp y el examen psicológico a los involucrados fueron determinantes.

Mientras era víctima de un linchamiento mediático, Diario UNO fue de los pocos medios de comunicación que le dio tribuna al excongresistaLescano para que dé su versión. Hoy la justicia, mediante el Ministerio Público, archivó de forma definitiva la denuncia presentada contraYonhyLescano por presunto acoso sexual y agresiones psicológicas.

La Fiscalía declaró no ha lugar la formalización de la denuncia penal. En marzo de 2019, YonhyLescano, entonces parlamentario de la bancada de Acción Popular, fue denunciado por el presunto delito de acoso sexual en agravio de una periodista.

Y como prueba de su denuncia, la agraviada mostró los mensajes que el entonces legislador le habría enviado mediante WhatsApp. Entonces, en abril de 2019 el pleno del Congreso aprobó suspender a Lescano por 120 días.

LA VERDAD ANTE TODO

“Mi primera reacción fue la de comprobar la verdad a través de una autoridad e institución. Esa fue la verdad siempre, a pesar que se me ha difamado, calumniado, no ha habido ningún tipo de acoso contra esta señora, se han falsificado y mutilado chats. Eso lo han establecido 2 peritajes por 3 peritos, uno en el extranjero y dos del Ministerio Público”, manifestó Lescano a Diario UNO.

“Se ha hecho el peritaje psicológico donde dice que soy una persona ordenada y la señora que hizo la denuncia, tiene una personalidad histriónica”, destacó.

EL TIRO POR LA CULATA

Según Lescano esto demuestra que la denuncia ha sido fabricada con el solo fin de pretender perjudicarlo políticamente. “El fujiaprismo lo preparó en el Congreso apoyado por algunos topos, cuyos nombres aún no los voy a dar, para sacarme del Parlamento”.

“Pero les salió el tiro por la culata, el pueblo nunca les ha creído, pero la decisión del Ministerio Público ratifica que hubo un linchamiento político cobarde contra mi persona y que se ha mentido al Perú, al estilo del fujimontesinismo, que fabricaba pruebas para destruir a sus rivales”, agregó.

MANIPULARON LOS DERECHOS DE LA MUJER

El militante de Acción Popular señaló: “Los que me difamaron han usado de manera indebida los derechos de la mujer, y mucho han creído esa mentira. Y eso es lamentable porque desprestigia la defensa de los derechos de la mujer, las perjudican con estas falsas denuncias”.

Además aseguró que Iniciará las acciones legales respectivas no sólo contrala persona que lodenunció sino también contra todos los que lo difamaron durante casi un mes.

“Siempre he tenido el respaldo del pueblo, nunca han creído en esas calumnias, incluso antes de que salga esta resolución, por eso quiero agradecer al pueblo peruano que siempre me ha apoyado y a las bases de mi partido, no a la cúpula”, resaltó.

ALGO MÁS

Asimismo, Lescano manifestó que continúa con el proyecto de su pre candidatura presidencial en Acción Popular para el 2021.

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL