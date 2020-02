Corresponde a JNJ suspender a fiscales supremos investigados

La Junta Nacional de Justicia puede suspender de manera temporal a los fiscales supremos investigados por el caso de “Los Cuellos Blanco del Puerto”, y eso es lo que correspondería mientras duren las investigaciones, opinó el exmagistrado Víctor Cubas Villanueva.

Fue al comentar la situación de los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez Monteza y Luis Arce, quien ahora integra el Jurado Nacional de Elecciones.

“Desde el punto de vista administrativo, en las funciones de la Junta cuando hay una investigación puede adoptarse la medida de suspensión y esto no es nuevo. Esto es una medida que está prevista en el reglamento y en el procedimiento administrativo”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Indudablemente [correspondería que los suspenda], porque las imputaciones no son pocas, y en el periodo en el que no ha habido investigación, ha habido un conjunto de actos que han pretendido perturbar el normal desarrollo de las instituciones”, aseveró.

Un caso anterior

El exfiscal recordó, en ese sentido, el caso de Carlos Ramos Heredia, a quien se le suspendió del cargo de fiscal de la Nación, por la gravedad de las investigaciones en su contra.

“Esto [de suspender] se hizo en el caso de Carlos Ramos Heredia, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura lo sometió a investigación por la gravedad de los hechos, por los indicios que había de las ilicitudes que se venían cometiendo. Lo suspendió en el ejercicio de sus funciones, periodo que duró aproximadamente seis meses y al término de los cuales decidió la destitución”, anotó.

“Ahora como las responsabilidades son individuales, seguramente en algunos casos se va aplicar la misma medida, se va a suspender al funcionario en tanto duran las investigaciones, precisamente para evitar que haya actos de perturbación de la investigación”, indicó.

CASO TOMÁS GÁLVEZ

Cubas Villanueva comentó el caso del fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, quien —según información difundida por el diario La República— habría tenido un nivel de participación en la designación de Adolfo Castillo como titular de la ONPE.

“En el proceso de investigación preliminar él [Tomás Gálvez] habría facilitado una reunión del señor José Luis Cavassa con los miembros del CNM para facilitar o buscar actos de favorecimiento para José Luna Gálvez, que luego fue beneficiado con el nombramiento del señor Adolfo Castillo Meza como jefe de la Onpe, y se le correspondió el favor”, aseveró.

“Podemos, que era la organización promovida por el señor Luna Gálvez, consiguió su inscripción declarada posteriormente como no lícita y fraudulenta, etc. y ahí ha estado de por medio un fiscal supremo, y eso pues no es un acto leve ni que va a merecer una sanción de una simple amonestación. Para eso, correspondería una suspensión”, precisó.

CASO CHÁVARRY Y RODRÍGUEZ MONTEZA

Refirió, además, que de manera similar se debería actuar en el caso de los magistrados, Chávarry Vallejos y Rodríguez Monteza.

“En el caso de Pedro Chávarry también hay cuestionamientos serios en tanto ejerció las funciones de fiscal de la Nación, donde buscó obstaculizar el desarrollo de las investigaciones que se materializaron en la frustrada destitución de los miembros del equipo Lava Jato, y luego al intentar sacar documentos de su oficina […]”, aseveró.

“En el caso de Rodríguez Monteza está el hecho de haberse constituido a IDL para exigir la entrega de todos los audios en un acto inocuo, que luego se determina que él estaba involucrado con estas personas y que indudablemente la acción que estaba realizando tenía por finalidad frustrar el desarrollo de las investigaciones”, subrayó.

Cabe indicar que el magistrado Pablo Sánchez, quien investiga el caso Cuellos Blancos del Puerto, respecto a magistrados supremos, señaló que su despacho tiene información importante que le puede ser útil a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).