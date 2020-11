“Corre Conmigo 5k” busca ayudar a personas con síndrome de down

Más de 4000 familias peruanas serán beneficiadas con “Corre Conmigo 5K”, una carrera virtualmente inclusiva organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome Down, que se realizará este domingo08 de noviembre entre las 9 am y las 12m y cuyos fondos recaudados serán destinados al empoderamiento y defensa de los derechos de las personas con síndrome Down.

La meta es llegar a inscribir a 2500 participantes. “Esta carrera será un recorrido virtual por el Parque Héroes del Cenepa – El Pentagonito del distrito de San Borja. Es decir, que veremos un video que simulará la carrera que hacemos todos los años, como si estuviésemos ahí mismo. Tú eliges correr o trotar enfrente de la pantalla o simplemente disfrutar del recorrido sentado, es a tu manera”, señaló Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome Down.

Además, este recorrido será como un curso virtual, porque mientras el participante avanza por las calles, escuchará la historia de una persona con síndrome Down: su nacimiento, educación, trabajo, enamoramiento, todo.

En cada etapa, se podrá apreciar datos y reflexiones sobre esta condición, que ayudarán a entender cuál es la situación real en el Perú y qué podemos hacer ante determinadas situaciones.

“Esta carrera es una gran oportunidad para conocer mucho más sobre la realidad del Síndrome Down y entender qué podemos hacer todos para convertirnos en una sociedad completamente inclusiva. Es también una gran oportunidad para apoyar la labor que hace la Sociedad Peruana de Síndrome Down”, destacó Gómez.

Si desean participar, solo deben ingresar al link https://www.corre5k.spsd.org.pe/ y realizar la donación con el número de tickets que deseen colaborar e inmediatamente recibirán un correo con un ticket virtual que tendrá un código para participar el día de la carrera.

“Este año, la medalla eres tú. Porque hiciste que tu familia y amigos se sientan cerca de ti a pesar del distanciamiento. Hoy tenemos la oportunidad de que muchas personas con síndrome Down no vuelvan a sentirse excluidas. Y con inclusión todos ganamos, contamos contigo”, finalizó Gómez.

Para mayor información, también puedes escribir a: comunicaciones-apoyo@spsd.org.pe o al Whatsapp: 994557098. El link del evento es https://www.youtube.com/watch?v=C14KcB33H58.