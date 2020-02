Coronavirus: la amenaza existe

Los gobernadores regionales miembros de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) han exhortado a los órganos competentes a declarar en emergencia las regiones del sur, especialmente Tacna y Cusco a fin que las acciones de rehabilitación y restauración de condiciones de vida se implementen de manera inmediata. Además, ante los desastres originados por los fenómenos naturales en el sur del Perú, han solicitado se oriente una acción conjunta intergubernamental y multisectorial para atender a los damnificados.

La idea –según ha explicado en un pronunciamiento público el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Servando García Correa– es que se permita que la ayuda estatal y privada llegue oportunamente a los ciudadanos afectados. Además, los gobernadores también se dirigieron a la ciudadanía para invocarlas a brindar apoyo solidario a los damnificados y estar vigilante ante la ocurrencia de desastres que podrían afectar sus vidas y la de sus familias.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha identificado 81 zonas críticas en la región Cusco. Específicamente en las provincias de La Convención (19), Quispicanchis (17), Canas (7), Urubamba (6), Calca (6), Chumbivilcas (5), Canchis (5), Paucartambo (5), Paruro (4), Anta (3), Cusco (2) y Acomayo (2). Así consta en el informe técnico “Zonas críticas por Peligros Geológicos en la Región Cusco” elaborado por expertos del Ingemet.

Toda esas información monitoreada y recopilada por expertos de diferentes organismos es valiosa, pero no hay por el momento forma alguna de alertar a la población en alto riesgo sobre estos peligros constantes. Sería bueno, pues, que el gobierno disponga lo más conveniente para contar son un sistema de alerta temprana que permita salvar vidas valiosas; de haberse contado con un sistema de ese tipo, es muy probable que no estaríamos lamentando el costo de vidas. En todo caso, queda organizarse, coordinar acciones entre autoridades locales, regionales y nacionales, para reubicar a las poblaciones que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. ¡Que no se repita la tragedia!