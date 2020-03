Coranovirus petro/minero saqueador, asalto lobbysta del Perú

El excongresista Marco Arana, consideró que las medidas anunciadas por el Ejecutivo persiguen el objetivo primordial de proteger la salud pública, por lo que cual desde el Frente Amplio se ha decidido apoyar las medidas de aislamiento social obligatorio. “Apoyamos estas medidas para sobrellevar esta situación de pandemia, teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud pública ha sido desmantelado en los últimos 30 años, tratando a la salud como una mercancía cuando en realidad es un derecho”, señaló.

En cuanto a los anuncios de soporte económico para sobrellevar la situación de paralización económica producto de la cuarentena, Arana indicó que “llama la atención que no se haya dicho nada sobre los pequeños y medianos productores y la agricultura familiar, que sin ser subsidiados por el Estado, a diferencia de los sectores de agroexportación o de la pesca, sí están subsidiando de algún modo a la población con el abastecimiento de productos fundamentales”. “Cuando el presidente dice subsidios se refiere a grandes empresas, no está diciendo que subsidiará a pequeños agricultores, que siguen siendo los olvidados y excluidos de siempre”, cuestionó.

VIGILAR A QUIÉN SE SUBSIDIA

El exparlamentario advirtió que habrá que ver cuáles serán las empresas que reciban los subsidios anunciados por el presidente Vizcarra. “Una cosa es que los subsidios vayan a los pequeños y medianos agricultores que siendo un sector con pobreza estructural sostienen el 70 por ciento de alimentos en el Perú, y otra es que las empresas que ya tienen subsidios como las agroexportadoras, sean las que se beneficien con estas medidas. Hay que tener cuidado y rechazar toda posibilidad de que estas empresas subsidiadas como mineras, pesqueras, petroleras o agroexportadoras sean las que se beneficien”, manifestó.

En ese sentido, Arana señaló que sería un asalto al Estado que empresas vinculadas a casos de corrupción, o con deudas ambientales o tributarias se beneficien de las medidas anunciadas, solo por tener entre su personal a trabajadores que ganan menos de S/ 1500. “Es un tema que nos preocupa porque las que deben ser subsidiadas son las pequeñas y medianas empresas, así como los agricultores que están abasteciendo al mercado interno”, añadió.

RESPONSABILIDAD Y DERECHOS

De otro lado, remarcó que las cifras alarmantes que la propagación del coronavirus ha alcanzado en Italia, España y Estados Unidos son una clara muestra de las consecuencias de no acatar el aislamiento social. “A lo primero que habría que invocar, existiendo información suficiente sobre la gravedad del problema y sobre la falta de capacidad de sostener este problema en nuestro sistema de salud, es a la responsabilidad de la ciudadanía. Y en segundo término, a que las fuerzas armadas y la policía hagan cumplir las disposiciones, pero siempre en el marco de la ley. China no hubiera podido controlar la pandemia sin tener firmeza en el cumplimiento de las disposiciones, pero todo este control estricto debe darse dentro de los marcos legales y sin abrir un espacio para las violaciones de derechos”, expresó.

EL ESTADO COMO GARANTE DE DERECHOS

Respecto al panorama que se podría advertir cuando cese la actual crisis sanitaria, indicó que “en sociedades con enormes niveles de desigualdad, como la nuestra, esta pandemia nos tiene que llevar a replantear el modelo económico y el tipo de organización política que necesitamos”. “Debemos plantear una sociedad más democrática, más justa, que recupere la razón de ser del Estado como garante de derechos y del bien público, y no como un tramitador de intereses privados, como nos ha ocurrido con la imposición del modelo económico y la imposición del marco jurídico de la constitución del 93”, apuntó.

“El endiosamiento de la ideología del ‘sálvese quien pueda’, del individualismo egoísta, donde el que tiene plata hace lo que quiere, es incapaz de enfrentar situaciones como ésta. Acá se necesita un Estado regulador, con solidaridad social, fiscalizador regulador y garante de derechos para todos”, concluyó.

MODELO ES INVIABLE

Por su parte, para el investigador Jorge Manco Zaconetti, resulta claro que es necesaria la unión de todos los peruanos al margen de las diferencias políticas de fondo existentes. “Creo que la extensión por trece días más era necesaria, según las recomendaciones de especialistas ya que estamos en la cresta del problema y el enemigo no es visible, sino que es un virus. Pero este virus también cuestiona 30 años de políticas liberales, donde desde el gobierno de Fujimori a la fecha se han dedicado de desmontar el sistema de salud pública en el país. A pesar de las circunstancias las medidas no dejan de ser positivas de cara a una emergencia”, afirmó.

En cuanto a la medida de sacar a los reservistas del ejército a las calles para garantizar que se cumpla con la cuarentena obligatoria, señaló que es una muestra de que “nos falta educación cívica y eso también es una consecuencia del neoliberalismo que ha minimizado la educación cívica en los colegios”. “Este virus pone en cuestión el sistema capitalista donde el Estado debe reducirse al mínimo para desmontar los servicios de salud y reducir impuestos a los ricos. Este problema del virus está demostrando nuestra precariedad en el sistema de salud, y vamos a tener que reajustar las cosas, porque este modelo es inviable”, añadió.

Sobre los subsidios a los sectores más necesitados, advirtió que el gobierno debe tener un registro correcto de los beneficiarios, a fin de que no reciba el bono quien no lo necesita. “Desde ese punto de vista, destinar 200 millones de soles a los gobiernos locales no me parece malo. A eso debe sumarse las transferencias que reciben los gobiernos regionales y locales por concepto de canon. Este virus es democrático y ataca a todos por igual. Entonces, creo que aquí debemos rescatar la iniciativa del gobierno que ha reaccionado a tiempo, más si nos comparamos con países como Estados Unidos o México”, consideró.

Por otra parte, si bien saludó que se autorice a los trabajadores formales a poder retirar parte de su CTS para afrontar el periodo de cuarentena, así como la suspensión del cobro de las AFP, cuestionó que en tema de subsidios de haya omitido a quienes tienen contratos CAS o a los trabajadores por locación de servicios.

PROTECCIÓN DE LOS MÁS VULNERABLES

Acerca de cómo sostener la política de subsidios para afrontar la crisis generada por el coronavirus, recordó que los países que mejor han reaccionado ante la pandemia, como China, Corea del Sur, Rusia y Japón, tienen una presencia tributaria mayor que en el caso peruano. “No se trata de solo un mes de cuarentena, acá tenemos que cambiar el modelo económico. Tenemos que potenciar nuestro sistema de salud para que las próximas amenazas puedan ser contrarrestadas. La pregunta es cómo potenciamos un sistema de salud quebrado, que no está organizado para este tipo de agresión viral. La gente necesita reforzar su sistema inmunológico y no es posible que sigamos exportando a la China harina de pescado cuando el peruano promedio consume 24 kilos de pescado en contraste con los 100 kilos que consumen en países desarrollados”, advirtió.

Manco Zaconetti también cuestionó la falta de acceso a servicios básicos para un gran sector de la población. ¿Cómo le voy a decir a los pobres que hay que lavarse las manos con frecuencia si hay 7 millones de peruanos que no acceden a un servicio de agua potable y tienen que pagar por un cilindro de agua 14 o 15 soles, mientras que la Backus o Corporación Lindley pagan por mil litros de agua apenas 14 céntimos?”.

Finalmente, el investigador remarcó que ante esta crisis es necesario “rescatar los valores de la solidaridad y la cooperación”. “Debemos evitar que el costo de esta crisis no se cargue a los más pobres, sino a quienes se han beneficiado de este modelo económico en los últimos 30 años”, apuntó.

En tanto, para el secretario general de la Confederación General de Trabjadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, son los trabajadores y los sectores más pobres los principales afectados con la crisis generada por el coronavirus. En esa línea, demandó que se considere incrementar y extender los bonos de ayuda de S/380 a S/500, incorporar al programa Pensión 65 a toda persona mayor de 65 años que no cuente con pensión, y suspender el pago de alquileres mientras dure el Estado de Emergencia, entre otros.

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Redactor Política