Controlan incendio forestal en zona de amortiguamiento del Manu

Un grupo de comer­ciantes minoristas de “La Parada” pidieron a las autoridades que no se olviden de su reubica­ción en la zona de “Tierra Prometida” en San Anita ya que son la principal fuente de abastecimiento para todos los mercados de Lima.

Ellos señalaron que ha pasado siete años del anuncio de su traslado pero todo quedó en in­tenciones.

Son más de 2,000 co­merciantes quienes exi­gen que se ejecuten las ac­ciones estancadas desde el 2013. Con carteles y los implementos de biosegu­ridad, ellos pidieron ayer que les cumplan todas las promesas realizadas. El vocero de las 23 asocia­ciones, Wilfredo Guzmán Mendoza, mencionó que están preocupados ante la falta de compromiso de las autoridades.

“Nosotros estamos muy preocupados por­que el alcalde no da el visto bueno para la reubicación. Tenemos un acuerdo, pero no se cumple (…) Es por falta de política, no está en la realidad. Siempre nos miran mal, no queremos seguir en la vía pública”, dijo.

CRTICA A JORGE MUÑOZ

Además, el vocero manifestó que el alcalde de Lima nunca se ha sentado a dialogar sobre la situación con ellos. “El alcalde Muñoz no se ha acercado a dialogar con nosotros. Ha salido a las pantallas, pero ha sido una cortina de humo. No hubo diálogo. Que nos den una audiencia para explicarle todos los detalles”, expresó.

Por otro lado, respecto a las declaraciones del burgomaestre de Santa Anita, manifestó que su administración tiene varios comercios informales en la avenida 28 de julio. “El alcalde de Santa Anita puede decir muchas cosas, pero tiene varios comercios informales dentro de 28 de julio, tiene vecindarios”, precisó.

Además, recalcó que los comerciantes siempre realizan la limpieza y desinfección semanal de la zona por el tema de seguridad en salud de los ciudadanos.

ALGO MÁS

LIMPIAN LOCALES. “A la vez, todos los jueves hacemos la limpieza, la desinfección, esto para que la población tenga todo. Pedimos por favor que ya nos reubiquen”, puntualizó.