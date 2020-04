Contraloría supervisa entrega de alimentos en todo el país

El presidente Martín Vizcarra aseveró que su Gobierno se encuentra preparado para enfrentar la parte más difícil en las próximas semanas, debido a que se llegará a la parte más alta de la curva de contagios por coronavirus en el país. Vea aquí la galería fotográfica

Explicó que por lo visto en otros países, la evolución de la enfermedad tiene una fase de expansión, llega a un pico alto de contagios y gradualmente comienza a descender, experiencia que le permite al país redoblar esfuerzos para prepararse y enfrentar esta etapa.

Sostuvo que a pesar de que el país ha aplanado la curva de crecimiento, nos encontramos en el tercio superior de ascenso para llegar a la cima de la curva de contagios, y empezar la etapa de un descenso gradual.

PREPARADOS PARA ENFRENTARLO

“El Ministerio de Salud dice que esta, y quizá la otra semana, serán difíciles, eso merecerá una respuesta de todos quienes nos enfrentamos a la enfermedad en forma más intensa. Sabemos lo que viene, estamos preparados para enfrentarlo, es lo más importante”, afirmó.

Conocer la etapa en que nos encontramos, según aseguró el mandatario, da tranquilidad para afrontar el problema con conocimiento de causa y esforzarse más en la respuesta.

ESTÁ EN NUESTRAS MANOS

Sostuvo que la cantidad de semanas que nos falta, dependerá de la respuesta de la población a las medidas dadas por el Gobierno. «Si se respeta la inmovilización todo el día, con una semana es suficiente”, dijo.

Indicó que el domingo, durante la inmovilidad total, fue mínima la cantidad de detenidos por incumplir la disposición en comparación con el sábado, en que hubo concentraciones altas en los mercados, lo que va en contra del distanciamiento social necesario para reducir los contagios.

“Si seguimos así quizá ni las dos semanas sean suficientes, si actuamos responsablemente, lo vencemos más rápido”, reiteró.

Indicó que el Ministerio de Salud se ha reunido con el Comando de Operaciones encargado del seguimiento al Covid-19 para evaluar la respuesta que se dará, y también ha dispuesto que se dé una especial atención en la gerencia y liderazgo a algunas regiones que tienen dificultades para enfrentar la pandemia.

JUEVES Y VIERNES, INMOVILIZACIÓN TOTAL

Anoche el Gobierno decretó la inmovilización total para este jueves y viernes, días de Semana Santa, a propuesta de la Comisión Multisectorial contra Coronavirus como medida para contener el avance de dicha epidemia.

El presidente Vizcarra, lo había mencionado horas antes en conferencia de prensa virtual desde Palacio de Gobierno, quien señaló que esta propuesta sería consensuada con los ministro de Salud, Defensa e Interior y sometida luego al Consejo de Ministros para su aprobación.

“En el transcurso del día se terminará la discusión para que este jueves y viernes, que sin estado de emergencia eran feriado, haya inmovilización todo el día, sería un día más para hombres y mujeres porque jueves estaba permitido el tránsito de los hombres y el viernes de las mujeres”, informó.

El mandatario pidió a la población acompañar las medidas dispuesta por el Gobierno en forma responsable, quedándose en su casa.

SOLO PARA LO NECESARIO

Aseguró que la disposición para que los hombres y mujeres salgan en días diferenciados es para que lo hagan solo si tienen que realizar labores exclusivamente necesarias para abastecerse de alimentos, fármacos o dinero.

“Debe salir uno por familia, no es que los martes, jueves y sábado salen todas las mujeres, ese no es el espíritu de la norma, es uno por familia solo si tiene que salir, si no hay motivo no sale”, anotó.

Con las normas restrictivas de inmovilidad, dijo, se quiere garantizar el distanciamiento social necesario para evitar los contagios.

Aseguró que hay días en los cuales el desempeño de la población en el cumplimiento de las medidas es favorable, pero otros días no.

“Un día que bajemos el esfuerzo, el contagio es mayor, si queremos que la curva baje necesitamos el apoyo de todos, lo estamos logrando con apoyo de todos; sin embargo, hay porcentaje que debe tomar conciencia”, sentenció.

Hasta hoy hay 92 personas fallecidas y 2561 contagiados

El presidente Martín Vizcarra confirmó 2561 casos de coronavirus en el país e indicó que, a la fecha, unos 997 pacientes (que padecieron esta enfermedad) fueron dados de alta. Vea aquí la galería fotográfica

En conferencia de prensa, el jefe del Estado precisó que al día 22 de la emergencia nacional, se efectuaron 20 417 pruebas en el país, de las cuales, 17 853 tuvieron un resultado negativo y 2561, positivo.

El Mandatario señaló que las personas contagiadas por covid-19 representan el 12.5% de la media e indicó que dicho valor está dentro de los parámetros esperados debido a la evolución de la enfermedad.

Asimismo, indicó que existen 387 pacientes hospitalizados y 89 que se encuentran con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

También informó del fallecimiento de 92 personas desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, exactamente hace un mes.