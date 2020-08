Consejos para un descanso reparador

Cuando no logras conciliar el sueño, surgen mu­chas dificultades. El cerebro necesita hacer una pausa diariamente para llevar a cabo procesos que no puede realizar durante el descanso. Si no tiene las horas adecuadas de descanso, funciona de manera inade­cuada a lo largo de toda la jornada y, a largo plazo, las consecuencias se van acentuando y empeorando como insomnio, malhumor, intolerancia, apatía, cansancio físico y mental entre otros.

Algunos consejos fáciles de llevar a la práctica. Basta con seguirlas constantemente y en poco tiempo llegan a convertirse en un hábito saludable.

Claves para alcanzar un sueño reparador:

Tratemos de generar un ambiente adecuado

Es muy importante crear las condiciones adecuadas para lograr dormir plácidamente. Si tienes dificultad para conciliar el sueño, de seguro un ambiente con ruido o muy iluminado no te va a ayudar. De igual modo, la temperatura es un elemento central. Lo adecuado es que no sientas ni frío ni calor.

Prepararte antes de dormir es importante para conciliar el sueño.

El cuerpo y la mente responden muy bien si los pro­gramamos. Es importante crear rituales a la hora de acostarte. Básicamente, se trata de que vayas bajando el ritmo de actividad poco a poco para que entres en modo descanso. Es conveniente, por ejemplo, tomar un baño de agua tibia y beber alguna infusión (man­zanilla) relajante antes de ir a la cama.

Toma el control sobre lo que comes en las noches

Comer de forma saludable nos ayuda a dormir mejor. En este punto es fundamental la cena, que nunca debe ser pesada. La llenura no es buena aliada del sueño, pero tampoco lo es el tratar de dormir con sensación de hambre. Lo ideal es que la cena sea ligera, pero suficiente, y que comas unas tres horas antes de irte a dormir.

Las bebidas estimulantes debes descartarlas

Por obvias razones, tomar bebidas estimulantes puede afectar a tu descanso. Una de las pautas básicas de una buena higiene de sueño es la de no ingerir este tipo de sustancias después de la media tarde. Esto incluye café, té, chocolate, bebidas gaseosas y, por supuesto, bebidas energizantes. Todas ellas incrementan tu estado de alerta y hacen más difícil que puedas dormir.

La importancia del ejercicio en el cuidado del sueño

El ejercicio físico es magnífico para todos los efectos, entre ellos, dormir. Es bueno que adoptes una ruti­na de ejercicios diarios, de acuerdo a tu edad y a tu condición física. La única condición es que no lleves a cabo ese tipo de actividades en un horario próximo al momento de acostarte. Después de una jornada de ejercicio, el cuerpo tarda entre dos y cuatro horas en volver a su ritmo normal.

Mantener horarios regulares ayudan al control del sueño

Como ya lo anotábamos antes, al cuerpo le viene muy bien que tengamos rutinas regulares en nuestras fun­ciones básicas. Acostarte y levantarte siempre a la misma hora te va a ayudar notablemente a resolver cualquier problema que tengas con el sueño. Una vez adquieres el hábito, el mismo cuerpo comenzará a pedirte descanso a la hora habitual.

Los aparatos electrónicos

Para tener un correcto cuidado del sueño es necesario apagar todos los aparatos electrónicos que tengas a tu alrededor. No hay forma de que duermas bien si tienes el televisor encendido o dejas el teléfono móvil cerca de la cama; mucho menos si te llevas el orde­nador para trabajar un poco antes de dormir. En el momento del descanso, todos esos aparatos deben estar apagados.

Las técnicas de relajación

Las técnicas de relación son una excelente alternativa para quienes tienen problemas crónicos con el sueño. Incluso, para quienes no tengan tantas dificultades es aconsejable hacer algunos ejercicios de relajación poco antes de ir a la cama. Es una de esas pautas de higiene del sueño que garantiza un mejor descanso.

EN Vida C tenemos tratamientos alternativos para poder ayudar a un descanso reparador con nuestra Megadosis de vitamina C y tratamientos homeopá­ticos como:

Pasconal ampolla alemana que está compuesto por plantas que logran en el sistema una relajación, disminuyendo la ansiedad, reduciendo la contractura muscular y logrando así un adecuado sueño.

Neurapas es otro de nuestros productos que ayuda para mejor a la calidad de sueño, reducir el stress, y de­presión, sin causar dependencia ya que está compuesto por plantas como hipérico, valeriana y pasiflora.

Además, recuerda que la Megadosis de vitamina C endovenosa repotencia el funcionamiento de tus órganos disminuyendo en ellos el estrés oxidativo, desgaste diario que permite darle un adecuado des­canso a tu organismo.

Puede visitarnos en nuestras dos sedes:

SAN MIGUEL: JIRON CAMINO DEL INCA #545 SAN MIGUELTEL.: 2636882

CHACARILLA: CALLE MONTE ROSA # 233 OFICINA 608 CHACARILLA -SURCO TEL.: 5778542