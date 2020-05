Congreso tiene una tendencia populista y demagógica

Hay una tendencia populista y de jugar para la tribuna en el Congreso de la República, sostu­vo el parlamentario del Partido Morado, Gino Costa, tras referir­se a la aprobación de la ley que permite la libre disponibilidad del 25% de los fondos de la AFP y de la norma que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada.

“[En el Congreso] hay una tendencia a jugar para la tri­buna, populista se podría decir. Creo que en esa línea van las medidas en relación al retiro del 25% de las AFP y exoneración de peajes. La pena es que no se ha querido escuchar a los que manejan hoy día la economía en un momento muy difícil y que han sido muy razonables en señalar por qué esas iniciativas que parecen bien motivadas no son buenas en un momento tan delicado como este”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ese populismo, ese jugar para la tribuna, esa actitud poco demagógica si tú quieres y en algunos casos mercantilista, porque ¿a quién beneficia lo de los peajes? Claramente a las em­presas de transporte de carga, que están pagando hoy día sus peajes y abastecen a los mercados. O sea, no necesitan ahora ese beneficio ¿a cambio de qué [lo hacen]?, ¿a cambio de perjudicar a todos?, porque esa indemnización si va a arbitraje, la vamos a pagar todos”, advirtió.

En ese sentido, el legislador cuestionó que aprovechándose del estado de emergencia el Con­greso haya puesto en agenda el proyecto de ley para formalizar el “taxi colectivo”.

“Lo mismo pasa con la ini­ciativa de los colectiveros, es un grupo de interés que se pretende favorecer, que corre, además, en contracorriente de los esfuerzos de modernizar el transporte que nos agobia a todos”, acotó.

Finalmente, Costa Santolalla hizo un llamado a sus colegas a corregir este comportamiento y mantener la credibilidad ga­nada ante la ciudadanía, tras la disolución del Parlamento anterior.