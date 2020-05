Congreso no puede retroceder en avance de reforma política

El vocero del Fren­te Amplio (FA), Lenin Checco, afirmó que el Congreso no pueden retroceder en todo lo avanzado en la reforma política y electoral, en lo referido a las elecciones internas o la paridad y la alternancia.

“Desde mi bancada es­tamos firmes en que no podemos retroceder en la paridad y alternancia, no podemos retroceder con respecto a las elecciones de un militante un voto, no podemos retroceder en que sentenciados en primera instancia por delitos de corrupción continúen siendo auto­ridades”, manifestó a la Agencia Andina.

En ese sentido, Checco precisó que si bien es cier­ta la necesidad de ajustar algunos temas, el Frente Amplio sigue firme en el avance realizado durante el Congreso anterior. Se­ñaló que los cambios que se quieren hacer, vía di­versas iniciativas de otras bancadas, tienen la lógica de regresar a los tiempos donde los partidos tenían un dueño o dependían de pequeños grupos.

“Nosotros no quere­mos eso, estamos a favor de la institucionalidad democrática. Sí quere­mos fortalecer la de­mocracia, tenemos que fortalecer a los partidos y los partidos no pueden ser vientres de alquiler o cascarones”, refirió.

Checco manifestó que lo más importante para un partido político es contar con principios, ideología y un militan­cia que acompañe en los procesos políticos.